Стрелкова вызвали на допрос в Киев

10.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего министра обороны ДНР, гражданина РФ Игоря Гиркина (Стрелкова), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Две повестки датированы 14 и 17 января, сообщает сайт ведомства.

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“Стрелков, 17.12.1970 года рождения, проживающего (зарегистрирован) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Шенкурский проезд, д. 8-Б, кв. 136, в соответствии с требованиями ст 133, 135, 137, 297-5 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее – УПК Украины) вызывается “14” и “17” января 2019 в 09:00 ч. в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова , второй, кабинет № 58 (тел. 044-242-09-02) для участия в проведении допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 22014000000000286 от 25.07.2014 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 294, ст. 341, ст. 348, ст. 349 Уголовного кодекса Украины”, – сказано в сообщении.