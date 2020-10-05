Стрелкова взяли на прицел

05.10.2020, Москва, Елена Острякова

Ксения Собчак выложила в своем телеграм-канале видеоролик, на котором в зрительном зале сидит бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, а у него на лице пляшет огонек лазерной указки.

«Муниципальный депутат Люся Штейн выложила в твиттер, как в Доме кино стыдят тех, кто пришёл без масок, один из таких нарушителей – бывший командир ДНР Стрелков (он же Гиркин). Сидит невозмутимо, ну ему не привыкать быть под прицелом», – написала Собчак.

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Сама Штейн в блоге пояснила, что запись была сделана перед показом ленты о докторе Лизе. Место депутата оказалось впереди ряда Стрелкова.

Штейн делает вид, что снимает бойфренда, а сама фотографирует задний ряд – Стрелкова с супругой

Либералка поинтересовалась у подписчиков, что бы они сделали на ее месте, оказавшись рядом с героем Русской весны.

Ответы единомышленников московской депутатши впечатляют – они предлагают расправу со Стрелковым («Найти карандаш или ручку. И – в шею. Главное, – что бы рука не дрогнула», «Застрелить», «задушить гниду») или его публичное унижение (плюнуть, ударить туфлей, облить мочой и т.п.).

Есть и те, кто советовал Штейн проследить маршрут Стрелкова и передать координаты его проживания Службе специальных операций Украины.

Люся Штейн – дочь и внучка обласканных властями театрального режиссёра Петра Штейна и знаменитого драматурга, лауреата двух Сталинских премий Александра Штейна.

Родилась в 1996 году.

В 2017 году прошла в депутаты от партии «Яблоко», а уже в декабре вошла в предвыборный штаб Ксении Собчак на выборах в президенты РФ.