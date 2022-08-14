Стрелкова задержали при попытке выехать на фронт по чужому паспорту

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Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков был задержан при попытке выехать из Крыма в Херсонскую область для дальнейшего участия в боевых действиях в зоне спецоперации.

Об инциденте сообщил один из бывших командиров ополчения на Донбассе Игорь Безлер. Он опубликовал фотографию Стрелкова возле полицейской машины со сбритыми усами – очевидно, для конспирации (в соцсетях также утверждается, что он пытался выехать на фронт по чужому паспорту на имя Сергей Рунов).

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Напомним, что Стрелков ранее заявлял, что был «выдавлен» из Донбасса в 2014 году и с тех пор, якобы, ему был введен негласный запрет на появление в ЛДНР. Все последующие годы он публично не раз выступал с критикой руководителей республик Донбасса, пришедших после него. А в последние месяцы герой Русской весны резко выражал недовольство ходом СВО, считая разгром ВСУ чрезмерно медленным.

«Игорь Иванович Стрелков однозначно на фронте бы не помешал. У нас много командиров, которые имеют опыт и рвутся в бой? Не много. Другое дело, что Игорь Иванович способен отравить жизнь всему близлежащему по вертикали командованию, зело неуживчив, въедлив и не терпит идиотов», – комментирует ситуацию военкор Дмитрий Стешин.

В защиту Стрелкова выступил и волонтер Александр Жучковский, помогающий защитникам Донбасса.

«Игорь Стрелков действительно пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму. Это, конечно, уникальная история, не имеющая аналогов. Часто людей отправляют на войну в обход законных оснований, дают возможность воевать, искупая вину за совершённые преступления. Здесь же человек всеми правдами и неправдами пытается отправиться на войну, готов отдать ради Родины и своих принципов самое ценное – свою жизнь. Но его не пускают. При том, что никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в Новоросии не собирался. Всё, что он хочет – принять личное участие, хоть рядовым», – утверждает Жучковский.

Военкор Юрий Котенок подтверждает наличие ценного опыта у Стрелкова, но дает понять, что препятствием его выезда на Донбасс может быть конфликтность.

«Контртеррор, специальные операции, вылавливание диверсантов и очищение освобожденной земли Малороссии и Новороссии — это очень важно. Почему опыт не используется — это другой, большой и серьезный вопрос, касательно и общей доктрины, и личности самого Стрелкова», – пишет Котенок.