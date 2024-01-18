Стрелкову грозит почти 5 лет тюрьмы, а Губарев обещает скорое освобождение

Михаил Рябов.  
18.01.2024 16:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия


Бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин), с лета находящийся под арестом из-за допущенных публичных оскорбительных выпадов в адрес высшего руководства России, может быть приговорен почти к пяти годам тюрьмы.

Такие данные публикуются в телеграм-канале Стрелкова со ссылкой на его адвоката Александра Молохова.

Бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин), с лета находящийся под арестом из-за допущенных...

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«Прокурор срок заключения попросил по максимуму – 4 года 11 месяцев лишения свободы с содержанием в колонии общего режима», – говорится в сообщении.

Сегодня дело Стрелкова рассматривается в Мосгорсуде. Супруга экс-командира ополчения Мирослава Регинская сообщила, что в ходе заседания «состоятся прения сторон и станет известна дата приговора».

«Сейчас выступают наши адвокаты, после будет «последнее слово» Игоря…  Не исключаю, что могут объявить приговор сразу после прений», – сообщила Регинская.

Бывший соратник Стрелкова экс-«народный губернатор» Донбасса Павел Губарев ранее утверждал, что героя Русской весны скоро выпустят.

«Абсолютно убеждён, что арест Гиркина – не репрессии, а мягкая воспитательная работа. Вчера дело уже  начали рассматривать по существу. А выпустят его, как только пройдут сроки выдвижения по президентским выборам. Ну, или максимум продержат до момента, когда объявят результаты», – прогнозировал Губарев.

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