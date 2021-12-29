Стрелкову не нравится, как Россия готовится к столкновению с Украиной

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Новости Украины

Москва явно не планирует военной операции с заходом на значительную глубину территории Украины, в то время как вероятность атаки ВСУ республик Донбасса по команде США очень велика.

Об этом в эфире YouTube-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких серьёзных мобилизационных мероприятий в РФ, в отличие от той же Украины, не проводится. То есть, если планировали бы провести операцию на значительную глубину с серьёзным заходом на территорию Украины, с разгромом украинских сил, то, извините, тех сил, которые сейчас есть, их точно не хватит. Если же планируют поблефовать, то да. Поблефовать этими имеющимися силами можно», – заявил Стрелков.

Однако для реального освобождения Украины от нацистов имеющихся у границ сил не хватит, считает он.

«Извините, даже победив Украину, оккупировать ее – нужно разворачивать и военные, и военно-полицейские структуры, и спецслужбы нужно разворачивать. Мобилизацию надо хотя бы частичную проводить. После упущенных семи лет – там уже другой контингент. Это в 2014 можно было все занимать и потом как-то переваривать, потому что сопротивление не ожидалось от слова вообще. Сейчас сопротивление точно будет»,- объяснил Стрелков.

Он вновь повторил прогноз о наступлении ВСУ на республики Донбасса.

Высока вероятность того, что Украина пойдёт в наступление в конце января-февраля, то есть в период, когда оттепель на Донбассе, и что США направят их в атаку. По крайней мере, наезд на РФ со стороны США очень жёсткий, слова Байдена, что у нас есть четыре недели, одна из которых уже прошла на то, чтобы не допустить агрессии России на Украине. Они все относят нас к 20-м числам января, может быть раньше, может быть позже, тут мы не можем точно знать, в том, что такая атака возможна», – заявил Стрелков.

Он подчеркнул, что по-прежнему считает войну с Украиной неизбежной.

«Понимания того, что война неизбежна, в Москве нет. Потому что иначе войска бы сейчас вводили, пока Украина не начала наступление», – сказал Стрелков.

При этом, полагает Стрелков, Москва сама себя загнала в ловушку, признав ЛДНР «частью Украины». Это даст повод Западу говорить об «агрессии», «вторжении России» и вводить санкции против РФ, если она начнет защищать республики Донбасса в случае наступления украинской армии.

В этом случае расчет США на беспрецедентные экономические санкции против РФ с целью спровоцировать скачок инфляции и вызвать недовольство населения, спровоцировать внутреннюю смуту.

«Я не исключаю, что уже существует группа заговорщиков, которая заранее планирует поражение в этой войне и смещение Путина… Единственная организованная оппозиционная сила, которая противостоит Путину, – это либералы. Это самая мразь… Если власть Путина упадет, власть получат именно они. В такой ситуации желать поражения своей стране – не просто преступно, но и глупо», – поделился своими опасениями Стрелков.

По словам Стрелкова, украинская армия сегодня также неплохо вооружена благодаря помощи НАТО – «Байрактары», около 150 установок «Джавелин», а также ПЗРК, которые исключат применение боевых вертолетов защитниками Донбасса. Он считает, что Киев начнет наносить удары уже в случае перехода российского контингента через границу. Будут задействованы также «спящие» украинские ДРГ, заброшенные в ЛДНР.

Стрелков также допустил участие в конфликте многотысячных подразделений стран НАТО с боевой техникой под видом «добровольцев» или ЧВК.

«Уж поляки точно. Они в 2014 засветились», – напомнил бывший командир ополчения.