«Стреляй, если посмеешь»: Самолёт Лаврова хотели отправить на прорыв в Сербию. Британцы готовили захват в плен

После того, как окружающие Сербию страны НАТО отказались пропускать самолет главы МИД России Сергея Лаврова, в Кремле рассматривали возможность полёта в Белград «напролом». В ответ Великобритания предложила заблокировать российского министра на Балканах, что могло бы привести к началу мировой войны.

Такие данные приводит сербский портал Informer, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Информированные дипломатические источники газеты сообщили, что консультации по поводу анонсированного визита министра иностранных дел России в Белград длились более месяца – Запад оказал беспрецедентное давление на руководство Сербии.

«Первой идеей Брюсселя и Вашингтона было шантажом и угрозами заставить Сербию отменить визит российского министра. За этим последовало ожесточенное давление, как никогда раньше! Только президент Вучич знает, какие сообщения он получил и с каких сторон. Однако он не поддался, поэтому в НАТО пришлось переключиться на другие планы», – сообщил собеседник издания, высокопоставленный чиновник одного из влиятельных западных посольств в Белграде.

По его словам, в какой-то момент, в последние дни мая, британцы представили НАТО более чем шокирующий план: захватить Лаврова в Белграде.

«Из Лондона предлагали, чтобы российский госсамолет пролетел над какой-то территорией стран НАТО, конкретно упомянули Болгарию, а потом, сразу после этого, для того же самолета было бы полностью закрыто небо вокруг Сербии. Они требовали, чтобы Лаврова фактически захватили в Белграде. По их словам, таким образом, была бы создана новая кризисная ситуация, и в итоге Путину пришлось бы договариваться с Западом», – сообщает источник.

Однако, по данным дипломата, эта идея не нашла поддержки ни в одной другой стране НАТО.

«Я не хочу даже думать о том, что было бы, если бы такой-то план был принят и реализован. Это привело бы, весьма вероятно, к всеобщей, европейской, а может быть, и мировой войне…», – отметил он.

С другой стороны, по данным журналистов, в Кремле обсуждались и «антикризисные планы», чтобы министр иностранных дел России как-то мог посетить Белград и Сербию.

«Для президента Путина и России было очень важно, чтобы Лавров появился в Белграде, потому что это показало бы, что есть как минимум одна страна в Европе, которая не вводит санкции против Москвы. Приезд главы дипломатии в Белград стал бы конкретным доказательством «мягкой силы» российского государства… Именно поэтому рассматривались несколько планов по обходу натовского эмбарго на полеты российских самолетов. Первый можно было бы назвать «Стреляй, если посмеешь»: российские спецслужбы подсчитали, что шансов на то, что Запад осмелится сбить самолет с Лавровым, нет, поэтому некоторые предлагали ему отправиться в полет без каких-либо разрешений. Однако в итоге от этой идеи отказались, потому что даже один процент риска – это уже много…», — отметил еще один неназванный собеседник Informer.

Он добавил, что у Лаврова все же была возможность найти воздушный коридор в Сербию.

«Идея заключалась в том, чтобы госсамолет двигался через Средиземное море, над международными водами, откуда затем вошел бы в Адриатическое море в нейтральное пространство, а затем через воздушный коридор над Неумом и Боснией и Герцеговиной долетел бы в Сербию.. И от этого плана, как теперь известно, отказались. Предполагалось, что будет некоторый риск реакции со стороны сил НАТО, дислоцированных в Боснии», – заключил источник издания.