«Стреляй, если посмеешь»: Самолёт Лаврова хотели отправить на прорыв в Сербию. Британцы готовили захват в плен

09.06.2022  16:17 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
Просмотров:
 
Балканы, Босния, Дзен, НАТО, Политика, Провокации, Республика Сербская, Россия, Сербия, Скандал, Сюжет дня


После того, как окружающие Сербию страны НАТО отказались пропускать самолет главы МИД России Сергея Лаврова, в Кремле рассматривали возможность полёта в Белград «напролом». В ответ Великобритания предложила заблокировать российского министра на Балканах, что могло бы привести к началу мировой войны.

Такие данные приводит сербский портал Informer, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После того, как окружающие Сербию страны НАТО отказались пропускать самолет главы МИД России Сергея...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Информированные дипломатические источники газеты сообщили, что консультации по поводу анонсированного визита министра иностранных дел России в Белград длились более месяца – Запад оказал беспрецедентное давление на руководство Сербии.

«Первой идеей Брюсселя и Вашингтона было шантажом и угрозами заставить Сербию отменить визит российского министра. За этим последовало ожесточенное давление, как никогда раньше! Только президент Вучич знает, какие сообщения он получил и с каких сторон. Однако он не поддался, поэтому в НАТО пришлось переключиться на другие планы», – сообщил собеседник издания, высокопоставленный чиновник одного из влиятельных западных посольств в Белграде.

По его словам, в какой-то момент, в последние дни мая, британцы представили НАТО более чем шокирующий план: захватить Лаврова в Белграде.

«Из Лондона предлагали, чтобы российский госсамолет пролетел над какой-то территорией стран НАТО, конкретно упомянули Болгарию, а потом, сразу после этого, для того же самолета было бы полностью закрыто небо вокруг Сербии. Они требовали, чтобы Лаврова фактически захватили в Белграде. По их словам, таким образом, была бы создана новая кризисная ситуация, и в итоге Путину пришлось бы договариваться с Западом», – сообщает источник.

Однако, по данным дипломата, эта идея не нашла поддержки ни в одной другой стране НАТО.

«Я не хочу даже думать о том, что было бы, если бы такой-то план был принят и реализован. Это привело бы, весьма вероятно, к всеобщей, европейской, а может быть, и мировой войне…», – отметил он.

С другой стороны, по данным журналистов, в Кремле обсуждались и «антикризисные планы», чтобы министр иностранных дел России как-то мог посетить Белград и Сербию.

«Для президента Путина и России было очень важно, чтобы Лавров появился в Белграде, потому что это показало бы, что есть как минимум одна страна в Европе, которая не вводит санкции против Москвы. Приезд главы дипломатии в Белград стал бы конкретным доказательством «мягкой силы» российского государства…

Именно поэтому рассматривались несколько планов по обходу натовского эмбарго на полеты российских самолетов. Первый можно было бы назвать «Стреляй, если посмеешь»: российские спецслужбы подсчитали, что шансов на то, что Запад осмелится сбить самолет с Лавровым, нет, поэтому некоторые предлагали ему отправиться в полет без каких-либо разрешений. Однако в итоге от этой идеи отказались, потому что даже один процент риска – это уже много…», — отметил еще один неназванный собеседник Informer.

Он добавил, что у Лаврова все же была возможность  найти воздушный коридор в Сербию.

«Идея заключалась в том, чтобы госсамолет двигался через Средиземное море, над международными водами, откуда затем вошел бы в Адриатическое море в нейтральное пространство, а затем через воздушный коридор над Неумом и Боснией и Герцеговиной долетел бы в Сербию.. И от этого плана, как теперь известно, отказались. Предполагалось, что будет некоторый риск реакции со стороны сил НАТО, дислоцированных в Боснии», – заключил источник издания.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть