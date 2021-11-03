«Стреляйте и выживайте». Киевский политолог объяснил, на что хватает помощи Запада

03.11.2021 10:23 (Мск), Украине не получит от ЕС больше, чем на «поддержание штанов» - политологКиев, Игорь Петров

Новости Украины

Запад лишь изображает заинтересованность в Украине, но не оказывает и не окажет ей сколько-нибудь значимой помощи.

Об этом в ток-шоу «Пульс» телеканала «Первый независимый» заявил руководитель стратегической группы «София», киевский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Брюсселе, в Нью-Йорке, в Лондоне независимо от политеса, который мы слышим на публичных мероприятиях, по сути, глубоко по барабану реальное положение дел в Украине. Если бы это было не так, то Украина давно бы имела программу особого сотрудничества с Евросоюзом как стратегический партнёр, и мы бы давно могли пользоваться такими же инвестиционными программами поддержки как, например, Польша. Но в случае с Украиной мы видим какую-то постоянную капельницу, какой-то политес, и максимум помощи, которую мы видим, это несколько сот миллионов на поддержание штанов, когда у нас бюджет трещит, и военная помощь, которую нам с гордостью оказывают, то есть «стреляйте и выживайте», – отметил эксперт.

«В наших интересах сейчас выскочить из пробки этого тупика, связанного с новой волной кризиса, в наших интересах – снять напряжение на нашей восточной границе, в наших интересах – договориться хотя бы о каком-то среднесрочном видении – как мы будем решать вопрос Донбасса с Россией, и начать переговоры с Донбассом. Это в наших интересах, никто за нас это не решит, никакой Байден, никакой Макарон задницу не поднимут тут. Я уверен, что чем более адекватной и внятной в плане переговоров будет позиция политиков, представляющих законодательный орган, исполнительную власть, президента Украины, тем понятнее и прозрачные будет позиция наших визави там», – сказал Ермолаев.