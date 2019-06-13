«Стреляли и будем стрелять»: Генштаб ВСУ опроверг «миролюбие» Зеленского

13.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская армия на Донбассе не получала запрета на ответный огонь, как об этом ранее писали СМИ.

Об этом в интервью украинской службе BBC заявил назначенный недавно начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода – взводом, командир роты – ротой. У них никаких команд не отвечать нет. Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы.

На войне такого не бывает. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст. И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут», – заявил Хомчак.