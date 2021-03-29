Стремительно теряющий авторитет лидер черногорских раскольников просит подаяние

29.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Глава раскольничьей «Черногорской православной церкви» Мираш «митрополит Михаил» Дедеич опубликовал обращение и два счета для страны и диаспоры, призвав черногорцев оказать финансовую помощь.

Об этом сообщает RTCG, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В обращении, опубликованном на сайте государственного черногорского телеканала RTCG, Дедеич говорит, что раскольничья ЧПЦ находится в тяжелом финансовом положении, что ставит под сомнение ее существование. При этом он обвинил президента Черногории, некогда своего покровителя, националиста Мило Джукановича, утратившего власть над правительством и парламентом, в том, что тот за десятилетия правления Черногорией не оказал должной поддержки раскольникам.

«Та власть регистрировала большинство церковной собственности на Сербскую православную церковь, – пожаловался Дедеич. – В течение многих лет она сознательно отказывала нам в выделении участка под строительство церкви в Баре и задерживала выделение участка под строительство собора в Подгорице ».

При этом новое правительство Дедеичу тоже не нравится, потому что, по его словам, оно не демонстрирует намерения помогать раскольникам в строительстве церковных объектов. «Митрополит Михаил» напомнил, что подконтрольное Джукановичу правительство «помогало церкви только с 2007 года, на ничтожную сумму в 4200 евро в месяц».

«В то же время оно подрывало наш авторитет всеми возможными и бесчеловечными способами. Многие черногорские культурные, общественные и политические активисты были вовлечены в это, так что наша общественная поддержка упала с 35,4% в 2004 году до 12% в 2020 году.

Все это делалось для того, чтобы окончательно убрать ЧПЦ с духовной сцены в пользу объединенной Православной церкви (Джуканович надеялся соединить ЧПЦ с Черногорской –Приморской митрополией СПЦ, создав черногорскую автокефалию, рассчитывая посулами подбить каноническую митрополию на раскол, но просчитался – ред.), которой не было, и быть не могло », – пожаловался главный раскольник.

Дедеич изначально был священником СПЦ, но из-за своих моральных качеств лишился сана, вдобавок от него ушла жена.

Однако страдальца приютил Константинопольский патриархат, который отправил его служить в Рим, но тот и там не нашел ничего лучшего, как вести разгульный образ жизни и сблизиться с католиками, после чего был отозван и отправлен за штат.

В начале 90-х забытый было заштатный поп был приглашен в раскольничью структуру «Черногорская православная церковь», и после смерти ее главы его позвали на руководящую должность. Для этого раскольники из «Македонской православной церкви» постригли его в монахи, а другие раскольники – представители параллельного БПЦ – «Болгарского синода», возвели в достоинство митрополита.

Подобные телодвижения возмутили Вселенский патриархат. В итоге Константинопольский патриарх Варфоломей предал Дедеича, ставшего именоваться «митрополитом Михаилом», анафеме.

В ответ скандальный и склочный по своему нраву «предстоятель ЧПЦ» назвал того «турецким патриархом», который настоящему черногорцу не указ.

В последнее время, правда Мираш Дедеич говорит о Варфоломее с почтением, ожидая, что руководителю Черногории Мило Джукановичу, неоднократно заявлявшему что его стране и народу нужна «собственная Церковь», удастся уговорить Вселенского патриарха дать черногорским раскольникам томос по украинскому образцу.