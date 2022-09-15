«Строили дороги для русских танков, а не для Львова» – Кривонос о «великом будивництви»

Новости Украины

Украина тянет нефть через Азербайджан, скорее всего, российского происхождения, так же, как и ВСУ продолжают использовать производящиеся в России китайские радиостанции, которые спокойно прослушивает противник.

Об этом в эфире телеканала «Прямой», заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос зрителя о том, кто же виноват в положении, в котором Украина оказалась сегодня, Кривонос ответил, что это вина всех властей за 30 лет. Но более всех провинилась команда Зеленского, которая играет на руку врагу.

«Что касается предыдущей власти. Да, там тоже были ошибки допущены в определённых моментах. Но, что касается, за последние три года безделья, которое было допущено, и «Большая стройка», которая позволила по этим прекрасным построенным дорогам доехать русским довольно быстро. Если мы правильно всё спланировали, то почему дороги строились не во Львовской области, что сейчас бы нам упростило систему логистики, да, что касается поставок необходимого нам оборудования, имущества, оружия, боеприпасов. Но почему-то это строилось там, где потом русские достаточно быстро доехали. И сейчас мы видим, как в районе того же Чернобыля и в районе Бучи, районе Ирпеня снова строятся дороги. А люди, которые потеряли свои дома, почему-то до сих пор без крыши над головой. Поэтому сказать, что невиновны или виновны, можно спросить за всё 30 лет непосредственно, почему мы, имея такой чудесный потенциал, такое количество мощной системы ПВО, почему она была распродана и продана? Почему мы, имея почти миллионную армию, почему мы не сделали правильно и потеряли эту армию, на начало войны у нас армия была почти никакая и достаточно слабо вооружена. Можно много спросить. Я думаю, что время ещё придёт спрашивать тех, если они ещё доживут до того суда. Но последние три года, то давайте вспомним попытки заморозить программы «Нептун», «Ольха», которые замораживали, и только вмешательство оппозиции позволило запустить эти процессы. Почему власть последние 4 месяца перед войной, зная, что будет война, не запустила 24/7 производство завода «Артём», который бы делал артиллерийские снаряды? Почему власть не запустила 24/7 производство непосредственно противотанковых комплексов КБ «Луч»? Почему власть непосредственно не создала запасы топлива и сосредоточила их?» – заявил Кривонос.

«Даже сейчас, вместо того, чтобы сделать запасы на территории Румынии, тянем нефть через Азербайджан. И большой вопрос к этой нефти, какого она происхождения? Азербайджанского или российского? И таких вопросов много. Почему мы не закупали станции у наших американских партнёров, а закупили станции, условно говоря, китайского производства, но эти станции производятся в России. Станции «Hytera». Это нонсенс. Мы закупаем станции у нашего врага, который абсолютно спокойно может слушать, что мы говорим, где говорим и непосредственно где находимся. Это огромная проблема», – добавил украинский генерал.