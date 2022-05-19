Строители Набережной Терешковой и власти Евпатории позорят страну

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Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории закончится в 2024 году.

Пятый год главная променадная зона курорта скрыта за строительным забором, хотя должна была встретить туристов обновленной еще летом 2019-го, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предыдущий подрядчик ООО «Каштак», которое получило госконтракт, пытается через суд добиться права продолжать работы. Параллельно следствие занимается чередой уголовных дел по реконструкции, что не позволяло передать объект другому исполнителю – нужно было закончить экспертизы материалов и объемов.

«Технически ничего не препятствует, чтобы заключать контракт, и администрация Евпатории занимается этим, – заверил министр строительства Крыма Карлен Петросян. – Принято решение по передаче материалов из уголовного дела для продолжения арбитражного процесса. Набережную Терешковой планируем завершить к 2024 году».

Эти же сроки министр заявлял в феврале, на что получил поручение искать более проворного подрядчика. Речь идет об освоении 1,6 миллиардов рублей, и глава Крыма требовал возобновления работ до 1 апреля. Но на набережной нет ни одного рабочего.

Грубые нарушения при строительстве выявили еще на начальном этапе. Подрядчик самостоятельно внес изменения в проект, использовал не подходящие для морской среды материалы и теперь результаты его работы нужно сносить. Кроме того, в реконструкцию добавили волнолом и две буны, чтобы удержать песок на пляжах.

Виновником в срыве реконструкции набережной признали инженера ГКУ «Инвестрой РК», который подписал акты выполненных строительных работ.