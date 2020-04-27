Строительная отрасль России выстояла в условиях карантина вопреки прогнозам скептиков, – Артём Хачатрян

27.04.2020, Москва, Игорь Коваленко

Несмотря на все существующие сложности и ограничения, строительная отрасль России адаптировались к работе в условиях карантина.

Такое мнение журналистам высказал генеральный директор ООО «Ригастроймонтаж» Артём Хачатрян, комментируя текущее состояние отрасли. По его словам, большинство представителей строительных компаний продолжают работу в период карантинных ограничений. При этом ряд застройщиков, в соответствии с предписаниями властей, временно останавливали работы. Разумеется, это прямо сказывается на финансовом состоянии отрасли. В целом ущерб для строительного комплекса не стал очень существенным благодаря самоорганизации игроков отрасли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В начале апреля некоторые эксперты прогнозировали возможность того, что в России за месяц карантина может остановиться до 30% строек жилья. Этого не случилось во многом благодаря тому, что основные игроки на рынке проявили максимально ответственный и вместе с этим гибкий подход. В частности, был соблюдён баланс между санитарно-эпидемиологическими правилами безопасности и потребностями отрасли. Таким образом, строительная отрасль продемонстрировала жизнеспособность, несмотря на ограничительные меры в рамках карантина», – отметил эксперт.

По его словам, очень важна роль региональных властей в адаптации отрасли к текущей специфике. Большинство губернаторов разрешили работу строительных компаний в период карантина; в подавляющем большинстве российских регионов строительство включено в перечень отраслей с непрерывным процессом производства и, соответственно, на него не распространяются строгие ограничения. Это случилось благодаря тому, что представители профессионального сообщества смогли аргументированно доказать органам государственной власти важность непрерывного функционирования строительных компаний. Ведь работа отрасли напрямую связана с развитием и жизнеобеспечением каждого региона страны.

«В настоящее время в 49 субъектах РФ решениями региональных администраций строительство разрешено с соблюдением противоэпидемических норм. В 38 регионах функционирование строительных площадок, деятельность строительных компаний, предприятий строительной индустрии и производства строительных материалов не запрещено, и это позволяет им работать при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм безопасности, обеспечивая тем самым жизнедеятельность данных регионов. И только 8 регионов не приняли нормативных актов, определяющих возможность или невозможность осуществления деятельности строительных компаний. Таким образом, взаимодействие региональных органов власти и представителей отрасли показало максимальную эффективность и продуктивность», – отметил Хачатрян.

Несмотря на то, что отрасль вопреки карантинным мерам сохраняет положительные тенденции в развитии, предприняты ещё не все необходимые меры по её поддержке. Особенно это важно для предприятий малого и среднего уровня – ведь крупным игрокам проще оставаться на плаву, тогда как для меньших компаний удерживать свои позиции на рынке намного сложнее. В этом смысле внимание федеральных и региональных органов власти должно быть направлено преимущественно в сторону МСП.

«Многим моим коллегам из сегмента малого и среднего бизнеса в нашей отрасли важно наличие серьёзных и максимально проработанных решений по поддержке отрасли в период карантина. Мы видим, что региональными органами власти делается многое, но вместе с тем необходимо констатировать, что это ещё не всеобъемлющий комплексный подход к решению проблем МСП. Деловое сообщество нуждается в более динамичных и решительных мерах, диалог с представителями органов государственной власти продолжается, процесс не стоит на месте», – заключил Артём Хачатрян.