Строится новый самолет А-100 вместо погибшего А-50 – Фёдоров

Сбитый самолет А-50 «дружественным огнем» над Азовским морем, России есть чем компенсировать – уже строится новый самолет такого типа А-100. Все обстоятельства и ответственные за это ЧП, конечно, будут установлены, и хочется верить, оценены «по достоинству».

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил блогер, автор тг-канала «Кирилл Федоров/ Война История Оружие» Кирилл Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Про А-50 тяжело, будучи на государственном СМИ, не используя все прелести русского языка, описать произошедшее. Произошло, как было в одной песне, «фиаско» по-русски не названое. Мне тяжело описывать эту ситуацию. Таких самолётов у нас было 9 штук. Он тоже не простой – и ситуация, мягко говоря, не простая. Как мне думается, это какое-то очень неприятное стечение обстоятельств с чьей-то ответственностью, которая, надеюсь, должна быть оценена по достоинству. Единственное, что я могу сказать – все заявленные цифры потерь у коллег-блогеров, которые прозвучали ранее в средствах массовой информации и телеграм-каналах, не соответствуют действительности. Реальные потери наши меньше, чем 11-12 человек, о которых пишут украинские паблики, и за ними повторяют наши. К сожалению, когда из наших доносится информация, которая завышает наши потери, я, честно говоря, этого не понимаю. Сомнительная подсластительная пилюля, что всё-таки наши потери меньше, чем звучало в эфире», – подчеркнул он.

По словам эксперта, это украинские самолеты «одноразовые», и если сбили, то следующий надо клянчить.

«По А-50 могу сказать, что у нас строят А-100, новое поколение самолётов этого типа. У нас ремонтируются машины. Да, может быть, где-то не с теми темпами, с которыми нам хочется, но мы эти самолёты строим. В отличие от Украины, которая, если теряет какой-то борт, она уже больше ничего не построит», – указал Фёдоров.

Он сообщил, что семьям погибших членов экипажа от его ТГ-канала и других дружественных каналов отправят по 500 тысяч рублей.

«Мы обязательно поможем. У нас есть такая традиция, я не могу сказать, что она позитивная, но она есть – мы каждой семье погибшего летчика отправляем по полмиллиона, миллиону. С июня месяца все семьи получают от нас такую для кого-то символическую, а для кого-то не символическую помощь практически сразу, через несколько дней. Думаю, что сегодня-завтра уже отправим нашу поддержку. Опять-таки, мы не вернём близких, но поможем памятник поставить и проводить ребят», – пояснил Фёдоров.