«Строится земля обетованная» – российской молодёжи советуют задуматься о переезде в Сибирь

Быстро развивающаяся Сибирь через пару десятилетий станет землёй обетованной – роскошным регионом, комфортным для жизни и работы.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил политолог, руководитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я часто бываю в Сибири, и считаю, что любому молодому, здравомыслящему, амбициозному человеку нужно думать о том, как переехать в Сибирь. Там фантастические возможности. Это уже земля обетованная, а через двадцать лет станет совсем роскошной, когда мы проведём сибиризацию России. И туда поедет огромное количество людей, как уже едут на Дальний Восток», – сказал Караганов.