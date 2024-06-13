Строят не торопясь: В Крыму рассказали о сговоре банков и застройщиков

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Иногда банки заинтересованы в затягивании сроков строительства в Крыму, ведь это позволяет получить дополнительную прибыль. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила коммерческий директор строительной компании Дарья Плотникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Банкам не так выгодно, как клиентам, чтобы проект реализовывался быстрее – банкам выгоднее, чтобы деньги подольше полежали на эскроу счетах. Банк тоже участвует в согласовании сроков проектной декларации… Сейчас в среднем он составляет 3 года», – уточнила эксперт.

Фактически срок с момента публикации проектной декларации до реализации может быть гораздо дольше. Сейчас в Крыму на этапе строительства проекты, опубликованные 5 лет назад. И за это время они успели значительно вырасти в цене.

«Примерно от 2 до 3 лет строится любой девелоперский проект, и за это время стоимость квадратного метра, если говорить о жилой недвижимости, дорожает примерно на 40%, то есть от стадии котлована до ввода в эксплуатацию такое существенное удорожание. И на этом действительно кто-то зарабатывает. Поэтому те привлекательные лоты, которые можно продать дороже, застройщики придерживают, чтобы продать их уже на стадии готовности по самой высокой цене для покупателей», – отметила Плотникова.