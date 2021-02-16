«Строят социальное государство» – Монтян после визита в Донецк

16.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Несмотря на экономическую блокаду, седьмой год войны и нежелание украинского руководства соблюдать перемирие, Донецк стремительно восстанавливается и развивается – даже невооруженным взглядом заметно, что в ДНР пытаются строить социальное государство.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявила посетившая Донецк киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Донецке всё примерно так же, как в Киеве, только раз в пять чище. Цены примерно одинаковые. Товары в магазинах – произошло практически полное замещение украинских товаров российскими, но украинские ещё встречаются. Интернет 4G повсеместно, кроме окраин.

Уже пробки появились, цены выросли на аренду жилья. То есть, город постепенно возвращается к жизни. Если телепортировать среднестатистического киевлянина куда-нибудь в центр Донецка, то он бы даже не понял, что это Донецк, а подумал бы, что это какой-то другой район Киева, в котором он ещё не бывал. Потому что даже украинские вывески никто не снимал – нечего людям делать, что ли?» – сказала она.

Татьяна Монтян подчеркнула, что близ линии соприкосновения до сих пор царит разруха, однако даже там государство пытается поддерживать жизнь – ремонтирует школы, восстанавливает дома.

«Естественно, на линии соприкосновения полное адище, как и с другой стороны. В маленьких городках примерно то же самое, что и на подконтрольной Киеву территории.

Но здесь люди хотя бы стараются делать какое-то социальное государства. Я лично видела школу на линии соприкосновения, где 56 учеников – там абсолютно новые туалеты, просто сказочные. У нас школы с таким количеством учеников давно позакрывали.

Была на Донбасс Арене. Рассказывали, что Путин её порезал и вывез в мордор. Ничего, Донбасс Арена в прекрасном состоянии, как для её бэкграунда. Проводят экспертизу, будут менять или что-то делать со стойками, в которые были прилёты. Газон в идеальном состоянии.

То есть, в целом и общем я увидела очень неплохой движ в сторону позитивного», – добавила адвокат.

Она также посмеялась над заявлениями украинских пропагандистов о том, что все местные заводы якобы «распилены на металлолом и вывезены в Россию».

«Я была в Дебальцево – ремонтируют. Там есть план работ – где в домах повыбивало перекрытия тяжёлой артиллерией, они постепенно заменяются. Была в Ясиноватой, на заводе, который тоже Путин распилил и вывез в мордор. Работает, ничего так. Наверное, спилил назад и обратно привёз. Мне даже дали покататься на кране, чтобы я сверху поснимала цеха. То есть, люди работают и зарплату получают.

Проблемы, естественно, как и везде – их немеряно, но движение есть. И движение позитивное», – резюмировала Монтян.