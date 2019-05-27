Структура «Ростеха» судится с украинским «Антоновым»

27.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) направила в московский суд иск к бывшему украинскому партнеру, передает корреспондент ПолитНавигатора.

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление от ОАК к украинскому государственному авиастроительному концерну (ГАК) «Антонов». Согласно информации из картотеки арбитражных дел, иск представители российского холдинга направили в суд 23 мая.

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К производству он пока не принят (дело № А40-129800/2019).

В качестве третьих лиц привлечены межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по Москве и ООО «ОАК – Антонов».

Иск направлен на ликвидацию последнего, уточнили в пресс-службе ОАК. В 2015 году украинская сторона объявила о выходе из состава этого совместного предприятия.

В январе 2016 года структуры, принадлежащие «Антонову», были переданы в управление «Укроборонпрому», а сам ГАК ликвидировали. Впоследствии у авиастроителей возник спор о том, может ли Россия без участия Украины продлевать эксплуатацию самолетов «Ан», в том числе «Русланов». К тяжбе привлекли Международную организацию гражданской авиации (ICAO). В ноябре 2018 года в России приступили к созданию сверхтяжелого самолета на замену «Руслану», писал «Коммерсант». В «Укроборонпроме» заявляли о планах возобновить в 2019 году производство судна без российских комплектующих.

Объединенную авиастроительную корпорацию основали в 2006 году для объединения активов крупнейших авиапредприятий страны, сейчас 83,89% её акций принадлежат «Ростеху», 8,99% – Росимуществу, 4,84% – у ВЭБ.РФ. В ОАК входят основные российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы. В частности, компании «Сухой», «ОАК – Транспортные самолеты», «Авиационный комплекс им. Ильюшина», «Туполев» и другие.