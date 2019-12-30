30.12.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Tехнологии, Киев, Компромат, Общество, Политика, Скандал, Украина, Экономика
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Структуры Сороса подминают под себя руководство украинским ВПК

В Укробонпроме прошли назначения на руководящие должности в Житомирский бронетанковый завод, Харьковское конструкторское бюро Морозовского машиностроения, Киевский бронетанковый завод, 410 Завод гражданской авиации, Зоря-Машпроект и Малышевский завод. Как оказалось, кандидаты были отобраны при активном участии посольств США, Франции и Великобритании. Об этом прямо сообщили активисты движения NAKO, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает анонимный телеграм-канал “Соросята”.

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В сообщении указано, что NAKO – это зарегистрированная общественная организация в Украине, сидящая на гранте фонда Сороса. Бюджет около полутора миллиона гривен. Название целевого проекта финансирования звучит так: «Обеспечение работы НАКО и содействие реформы в секторе безопасности и обороны. Проведение общественного контроля реформы государственных оборонных структур».

Отмечается, что предприятие “Заря Машпроект” – это технологический лидер украинской промышленности, сверхприбыльную работу которого первым делом заблокировали и целенаправленно уничтожают американцы, как элемент общего с РФ производственного комплекса ВПК.

“Когда будете читать релизы, что Укроборонпром реформируют, да еще и при участии общественности, помните – вранье. Там представители посольств и соросята”, – говорится в сообщении телеграм-канала.

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