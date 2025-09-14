Стубб – украинцам: Финляндия победила во Второй мировой войне, но брать пример с неё не надо – воюйте до конца

Игорь Шкапа.  
14.09.2025 21:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 544
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финляндия


Запад предлагает не соглашаться на условия России, а заболтать Москву на переговорах.

Такой вывод следует из интервью президента Финляндии Александра Стубба пропагандистке Наталье Мосейчук, обслуживающей интересы Банковой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад предлагает не соглашаться на условия России, а заболтать Москву на переговорах. Такой вывод...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая напомнила, что недавно ее собеседник сказал украинцам, что Финляндии пришлось отдать часть своей территории – СССР, поинтересовавшись, считает ли он, что Финляндия победила во Второй мировой войне.

«Да, потому что мы сохранили независимость, в отличие от стран Балтики. Но мое послание не в том, что Украина должна потерять территории. Мы потеряли де-факто и де-юре, но этого не должно произойти с Украиной», – уклончиво сказал финн.

Он предлагает Украине два этапа для прекращения войны, первый из которых – прекращение огня.

«Об этом я говорил с президентом Зеленским. Например, 90дневное перемирие, когда Зеленский ведет переговоры с Путиным. Второй этап – мирное соглашение. Там уже обсуждаются компенсации и другие вопросы.

Но я всегда говорю своим украинским друзьям: как Финляндия, которая стала сильнее после Зимней войны, так и Украина сегодня имеет более сильную идентичность, чем когда-либо. Международный статус Украины тоже сильнее, чем когда-либо», – уверяет Стубб.

Напомним, что Россия, владеющая инициативой на фронте, не соглашается на прекращение огня без конкретных договоренностей, резонно полагая, что это время будет использовано киевским режимом и его союзниками для передышки и восстановления сил.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить