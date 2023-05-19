Стучитесь и вам откроют. Почему Киссинджер внезапно стал «топить» за Украину в НАТО

Забавная на первый взгляд новость – принадлежащая американскому цифровому гиганту Амазон платформа Twitch забанила сгенерированное нейросетью шуточное видео, в котором киберЗеленский безуспешно стучится в двери к западным «партнёрам» Украины – в ЕС и в НАТО, раз за разом получая вежливый отказ по надуманным причинам и там и там.

Формальной причиной сноса видео стал наплыв посетителей, приведший к сбоям в трансляции. Фактически же это очередной прогиб перед кибербуллингом со стороны возмущенной проукраинской общественности, атакующей администрацию платформы.

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Впрочем, цифровым гигантам не привыкать пасовать перед украинцами. Разве что Маск периодически брыкается, но и он как известно, скоро уходит с поста главы запрещенного в России Твиттера, так что еще не вечер.

Но как бы там ни было, забаненный видос поднимает весьма серьезную и значимую тему – пресловутые евроатлантические перспективы Украины. На днях об этом высказался патриарх американской политики и политэкспертизы Генри Киссинджер, который вот-вот разменяет свой столетний рубеж, но, как и положено «рептилоиду» со стажем, продолжает держать руку на пульсе мировых событий, выступает в Давосах, пишет статьи в серьезные издания, дает комментарии прессе.

Так вот, Киссинджер предложил довольно оригинальный способ ограничения реваншистских поползновений со стороны Киева в будущем. Для этого, по мысли американского «патриарха», следует принять Незалежную в НАТО.

Нужно сказать, что при всей экстравагантности эта идея не является частным мнением одного лишь Киссинджера, но отображает позицию определенного сегмента западных элит, уже сейчас задумывающихся о послевоенном мироустройстве и роли в нем выращенного англоамериканцами киевского голема – вооруженного до зубов, обстрелянного, пропагандистски накачанного и убежденного в собственной высокоранговости и в том, что ему – на правах «победителя московского дракона», – должен весь мир.

Вопреки киевским иллюзиям западники не заинтересованы в надувании по итогам войны пузыря чрезмерных украинских амбиций и уже заранее готовят для Киева «узду», минимизирующую возможность появления в будущем несогласованных с мировым гегемоном собственных реваншистских планов.

Именно в таком ключе и контексте и следует понимать свежую идею Киссинджера. Интересен сам ход мысли политаксакала – по итогам года войны Украина превращается в страну с наилучшим в Европе вооружением и наименее политически опытным руководством. А раз так, то в интересах западного мира – сделать невозможной ситуацию, при которой хвост вилял бы собакой.

Именно этим предохранителем, по мысли Киссинджера, должно стать вступление Украины в НАТО. Мол, ограниченная статьей 5 Устава Альянса Украина не рискнет начать новую войну с Россией за возвращение своих территорий после заморозки нынешнего конфликта.

Некоторые алармисты в Киеве уже увидели в этом предложении намек на легализацию раздела Украины и даже «внешнее управление». Как будто этот самый раздел не стал фактом еще в 2014 году, а внешнее управление все последние девять лет нам просто приснилось.

Конечно же, идея Киссинджера не создает никакой принципиально новой реальности для самой Украины кроме того, что ей демонстративно бросают «косточку». Формально – за хорошее поведение, а фактически – чтобы «собачка» не сорвалась с цепи без команды «Фас!» со стороны хозяина.

Но есть ряд нюансов. В-первых, никто, включая, думаю, и самого Киссинджера, не может дать гарантию, что формальное членство Украины в НАТО станет предохранителем от новой войны. Это автор идеи стоит одной ногой в вечности, а кто его знает, какие кадры придут к рулю в том же НАТО через год или два, да даже нынешней осенью, после отставки Столтенберга.

Ненулевая вероятность того, что у Альянса возникнет соблазн повоевать чужими руками против России, а в случае, если Киев таки станет полноправным членам – не факт, что украинское нытье о вводе в действие пятой статьи Лиссабонского договора не возымеет действия. А украинцы умеют результативно ныть и клянчить – в этом мы уже убедились за последние годы не раз и не два.

Так что идея Киссинджера – из разряда «гладко было на бумаге».

В реальности же может оказаться, что принятие Киева в Альянс только облегчит последнему возможность непосредственно вписаться в очередную войну с Россией на стороне Украины.

И потом. Есть ведь еще соображения другого рода. Киссинджер ведь далеко не дурак. И если мы вспомним его выступления, отмотав ленту назад, то увидим, что еще в прошлом году они сводились к предостережениям в адрес чересчур ретивых американских ястребов – не злить Россию без нужды и стараться учитывать ее интересы хоть в чем-то, чтобы не дай бог не довести дело до ядерного конфликта. И как раз гарантии НЕВСТУПЛЕНИЯ Украины в НАТО рассматривались в качестве одной из вынужденных уступок Москве.

Теперь же позиция изменилась до неузнаваемости, буквально на 180 градусов. Что же такое произошло меньше чем за год, что заставило умудренного опытом и осторожного американского патриарха советовать то, от чего он раньше предостерегал?

Есть сильное подозрение, что причиной такой смены вех стали «беспрецедентные успехи» РФ на полях сражений вкупе с решительным отпором все более возраставшим по градусу западным провокациям – вплоть до запуска беспилотника по Кремлю и открытого вторжения под чужим флагом в приграничные российские села.

Как известно, практика – критерий истины. И нет ничего удивительного в том, что Киссинджер, на практике убедившись в том, что за повышением градуса провокаций не последует никакой серьезной ответки со стороны России, пересмотрел свои прежние взгляды и теперь не считает, что в ответ на прежде немыслимое – например, Украину в НАТО – последует такой ответ из Москвы, которого американцам стоило бы бояться. А раз так, то и прежние предостережения снимаются с повестки дня как устаревшие.

Конечно, не все так быстро, Вот и Москва не сразу строилась. Да и в НАТО пока не спешат гнать лошадей и обещать Украине скорое вступление. Но раз начавшись, процесс приобретает необходимую инерцию хода в заданном направлении. Чтобы в один прекрасный момент чьи-то страхи и надежды материализовались

Помните, как у нас несколько лет подряд смеялись над перспективами украинского безвиза? Мол, морковка для осла, не будет такого никогда и т.д. и т.п. Аналогично со статусом кандидата в члены ЕС. В конце концов, Украина получила и его, как, впрочем, и многое другое из того, о чем у нас галдели по ТВ как о фантастике.

Как бы с членством Украины в НАТО не вышла та же самая история. Да и вообще, если так подумать, нынешнее предложение Киссинджера выглядит со стороны как изящное издевательство над РФ, у которой из-под носа уводят едва ли не единственный козырь для торга, поступившись которым, Запад мог бы дать Москве мир, который бы наше начальство продало внутри страны, как свою победу.

Ведь за это и воевали, чтобы Украины в НАТО не было. А тут – Украину предлагают в НАТО взять, чтобы она, внезапно… не напала на Россию в будущем. Как тебе такое, Илон Макс?

История бы очень грустно пошутила над Россией, если бы итогом СВО, начатой в том числе, для недопущения вступления Украины в НАТО, стала легализация ее в этом альянсе.