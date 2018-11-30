Студентов колледжа Рослякова эвакуировали из здания

30.11.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Сегодня днем студентов Керченского политехнического колледжа, где чуть более месяца назад произошла кровавая бойня, эвакуировали из здания.

Об этом сообщает местный ресурс «Керчь.инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Причиной для эвакуации стала сработавшая пожарная сигнализация, которая включилась из-за короткого замыкания.

«Дело в том, что в одной из аудиторий случилось короткое замыкание в светильнике. Мелкое возгорание сразу же было потушено огнетушителем», – говорится в сообщении.

При этом, в других городских СМИ отмечают, что на место пришлось вызвать бригаду МЧС, но сейчас занятия возобновились, а аварийная ситуация локализована.

Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.

Студент учебного заведения Владислав Росляков расстрелял учащихся колледжа, а после покончил с собой. Жертвами трагедии стал 20 человек, еще 67 пострадали.