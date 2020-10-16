Студенты софийских вузов присоединяются к антиправительственным протестам

16.10.2020, Белград

Алексей Топоров

Студенческая акция объединила учащихся как минимум четырех столичных вузов и прошла на ступеньках старейшего Софийского университета имени святого Климента Охридского.

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Молодые люди требовали отставки прозападного правительства Бойко Борисова и генерального прокурора Ивана Гешева.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в студенческой акции приняли участие учащиеся непосредственно Софийского университета имени святого Климента Охридского, Университета национального и мирового хозяйства, Софийского технического университета и Университета архитектуры, строительства и геодезии и других вузов. Студенты заявили, что после 100 дней антиправительственных протестов, не принесших результата – кабинет премьер-министра Бойко Борисова продолжает оставаться у власти, они приняли решение поддержать протестное движение и с этого дня активно участвовать в нем.

«Коррупция, в которой погрязли и эта администрация, и, соответственно, прокуратура достигли предельного уровня, – прокомментировал ситуацию БНР студент юридического факультета Софийского университета имени святого Климента Охридского Волен Вушков. – Это какие-то насквозь прогнившие институты, которые не выполняют поставленные перед ними задачи. Вместо этого они используют в своих личных целях полномочия, льготы, и служат олигархам. А народ в их системе приоритетов находится на последнем месте».

Что характерно, ранее 33 профессора Софийского университета имени святого Климента Охридского, Нового болгарского университета и Университета архитектуры, строительства и геодезии написали открытое письмо в поддержку протеста:

«В последние годы в нашем обществе растет недовольство моделью управления государством. Среди характеристик этой модели, признанной значительной частью общества серьезной проблемой: слияние государства и олигархического бизнеса; коррупция; зонтик покровительства над определенными личностями в совокупности с безжалостным применением правоохранительных органов и судебной системы в качестве дубинки против неудобного гражданского общества и оппозиции; подавление свободы слова, социальная безнадежность», – было сказано в этом письме.