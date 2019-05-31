Студия Зеленского хочет русский язык и возвращение на российский рынок

31.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Политика тотальной украинизации нанесла колоссальный удар по украинскому телерадиопроизводству

Об этом в интервью «Детектор медиа» заявил брат первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, совладелец и руководитель студии «Квартал 95» Борис Шефир.

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Он рассказал, что их компания работает над полнометражным мультипликационным фильмом «Возвращение Гулливера», который делает на русском и английском языках, а лишь потом будет продублирован на украинский.

Издание поинтересовалось, зачем нужна русскоязычная версия, «если русский рынок проката сейчас закрыт, а другие русскоязычные рынки приносят меньше сборов, чем украинский рынок»

«Мультфильм делается четыре года. Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. В России тысячи кинотеатров, кроме России есть Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны», – сказал Шефир.

Также он согласился, что раньше раньше украинские производители получали основной доход с российского рынка.

«Но если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией. Запреты — это искусственная и гадкая штука. Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю — ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами”, – сокрушается бизнесмен.

Также он раскритиковал обязательные языковые квоты, которые введены на ТВ.

« Это противоречит Конституции Украины. Статью 10, где идет речь о государственном языке, всегда цитируют наполовину. Вторая часть статьи говорит о том, что региональные языки и русский (отдельно выделенный) государство поддерживает и развивает. Квоты — это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не методом квотирования, а, например, какими-то преференциям, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском — коммерчески привлекательным», – подчеркнул Шефир.