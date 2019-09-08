«Стыд и позор»: Политолог о финале обмена пленными

08.09.2019, Киев, Михаил Рябов

Отсутствие чиновников и политиков на встрече в аэропорту Москвы с освобожденными из украинского плена участниками Русской весны – стыд и позор, считает российский политолог Олег Бондаренко.

«А кого, собственно, Москва обменяла на украинских моряков и прочих участников процесса, которым сегодня же присвоены новые воинские звания и объявлены официальные благодарности от имени президента Украины?

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Где биографии российских героев «Русской весны»?

Где кадры чепчиков в воздухе и красной дорожки на фоне прибывшего самолёта?

Где официальная встреча хотя бы министра иностранных дел России с возвращенцами?

Или мы упорно продолжаем работать в парадигме «нас там нет» даже спустя 5 лет??

Если честно, стыд и позор. Грёбаный стыд и грёбаный позор за Россию по итогам данного обмена. Особенно впечатлила фотка освобождённых с замазанными лицами! Вы кого и от кого скрываете, господа хорошие?? Будто стесняемся своих героев», – отмечает эксперт.

«Русская весна официальной Москве больше не нужна. И это, увы нам, диагноз. И ещё важное – обмен 35 граждан Украины на 23 граждан Украины и 12 граждан России (кстати, кто из них??) состоялся в результате встречи Путина с Макроном. Переговоры с Зелинским имели тут наглядно второстепенное значение. Мы все понимаем, что люди – пешки в большой геополитической игре, но всё-таки ТАК нельзя», – резюмировал Бондаренко.