20.02.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Происшествия, Украина
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«Стыд на весь мир»: МВД обещает расследовать нападение на автобусы с украинцами из Китая


Правоохранительные органы проведут проверку сегодняшних беспорядков в Полтавской области, где местные жители дрались с полицией и забрасывали кирпичами автобусы с прибывшими на карантин в местный автобус украинскими гражданами, эвакуированными из Китая.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что мы разберемся в этой ситуации в ближайшее время – были ли это просто эмоции, или стремление дестабилизировать страну», – сказал Шкиряк, добавив, что за поведение своих соотечественников ему «еще никогда не было так стыдно».

Глава МВД Арсен Аваков, находящийся в Полтавской области недалеко от места столкновений, подтвердил информацию о ранении 10 сотрудников полиции.

«Это стыд на весь мир… Люди в автобусах 22 часа были в  пути. И эти люди здесь увидели такой прием», – сказал Аваков, подчеркнув, что среди участников беспорядков были «пьяные люди».

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