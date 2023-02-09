«Стыд, позор, грех»: украинские толстосумы внаглую наживаются на войне

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Предприимчивые украинские дельцы начали использовать военную тематику для рекламы своих товаров.

Соответствующий сюжет показали в эфире телеканала «NTA» , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, стало известно, что украинские маркетологи позволяют себе наклеивать на алкогольные напитки этикетки с лозунгами типа «Герои не умирают» и с изображением вооружённых бандеровцев.

«Как вы считаете, такие маркетинговые ходы говорят о полной деградации людей, которые принимают решения?» – поинтересовалась ведущая.

Комментируя произошедшее, львовский волонтёр и журналист Ксения Клин обвинила «тупых маркетологов» и покупателей в недостаточном украинстве.

«Есть вещи, которые невозможно комментировать, не хватает слов. Меня шокирует то, насколько ограниченными и тупыми являются те люди, которые разрешают такие вещи. Они, видимо, не прожили Майдан, не хоронили своих близких, которые погибли на протяжении этой войны, которая длится уже девятый год. Мне бы очень не хотелось с такими людьми пересекаться в жизни. Как оно появилось на прилавках наших магазинов, как оно ещё и покупается – язык отнимается. Это стыд, позор, грех!» – сказала она.

С ней согласился депутат Львовского облсовета Юрий Раделицкий.

«Это полная дурость, аморальность. В стране война, и над этим категорически нельзя шутить», – возмутился парламентарий.