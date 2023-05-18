«Стыд, запах смерти и зрада от Старлинка»: украинцы вспоминают капитуляцию в Мариуполе

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18 мая прошлого года в Мариуполе капитулировала и сдались в плен остатки украинского гарнизона.

По случаю годовщины этого события РБК-Украина публикует материал с комментариями пленных, уже освобожденных в результате обмена, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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Несмотря на пропагандистский пафос, в материале есть любопытные детали.

Так, боец по имени Андрей рассказал изданию, что попал на «Азовсталь» 7 апреля, поначалу он находился в бункере для тяжелораненых бойцов под названием «Железяка».

«До этого мне говорили, что, возможно, меня на вертолет посадят для эвакуации. Я спустился вниз и понял, что никаким вертолетом там не пахнет. И вообще далеко не каждый раненый подпадает под категорию «на вертолет». Было очень много раненых, прямо очень тяжелых: ребята без рук и без ног. Это было жуткое зрелище. Спускаешься вниз в этот бункер и слышишь запах смерти. Этот запах не описать, ты его чувствуешь только один раз в жизни. И запоминаешь навсегда», – с ужасом вспоминает военный.

По его словам, туда привозили раненых на операционные столы, а вывозили – в пакетах.

Он говорит, что почти в каждом бункере были Старлинки, и доступ в интернет был практически у всех. Обороняющиеся начали фотографировались на фоне бункера, активно публиковать и присылать фотографии, «а русские это заметили и стали бить более точно».

«Однажды снаряд попал в верхнюю часть бункера. Он обрушился прямо на кухню, которую там обустроили. Все, кто там был, погибли. С того момента начались проблемы с питанием. Ребятам начали давать раз в сутки маленький пластиковый стаканчик юшки, на дне которой было немного гречки или какой-нибудь каши. Это все», – говорит Андрей.

Военные одного из подразделений сообщили, что 14 мая всех командиров вызвали к комполка «Азова» Денису Прокопенко с позывным «Редис».

После этого к ним пришел их непосредственный командир и сказал:

«Будем выходить в плен, такое решение. Мы не сдаемся – это приказ. В плену мы будем недолго: от месяца до трех максимум. Будут хорошие условия, «Красный крест».

Украинский морской пехотинец Артем Дыбленко говорит, что военные не особо хотели выходить и сдаваться в плен.

«Очень большую роль сыграло то, что это было по приказу командующего. Мы не собирались сдаваться без приказа. Каждый день погибали люди. Но мы понимали, что руководство в курсе, куда мы попадаем. Это сыграло большую роль. Все тогда согласились», – переводит стрелки на Зеленского морпех.

Примечательно, что на «Азовстали» остались несколько десятков военных, отказавшихся покидать это место. Теперь, говорят очевидцы, что с ними было дальше.

«Когда мы выходили из «Азовстали», по бокам были русские с оружием. От этого было дискомфортно. Было стыдно, что мы покидаем нашу позицию. А русские смеялись над нами и называли «нацистами», – жалуются ВСУшники.