«Стыдно быть депутатом» – в Раде жалуются, что на них концентрируют народную ненависть

Вадим Москаленко.  
20.06.2024 21:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 157
 
Беспредел, Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса


В ближайшем будущем украинский парламент примет ещё одно крайне непопулярное решение о поднятии налогов.

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшем будущем украинский парламент примет ещё одно крайне непопулярное решение о поднятии налогов....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Кто у вас будет платить тарифы? Кто у вас будет платить налоги? Я много общаюсь со средним, с малым бизнесом, они ожидают поднятия налогов, ваше поднятие налогов. Причем ваш премьер тут сидел и врал вам в глаза, рассказывая, что поднятия налогов не будет, даже в правительстве не рассматривается.

Сейчас профильный комитет по вопросам налоговой и таможенной политики выступает и говорит: в ближайшее время будет законопроект очень важный, очень тяжелый, после которого вас будут избивать. Не его, потому что премьер снова выйдет и скажет: «Так это же не я, это же депутаты». И занесут через депутатов.

А отвечать будете вы, каждый на своих округах, кто до них доедет, или перед избирателями на предстоящих выборах, возможно, они когда-то состоятся», – возмущался Разумков.

«И таких примеров очень много. Такое впечатление, что сегодня мы все движемся непонятно куда. Люди просто уже обалдели от происходящего в Раде. Если ты идешь по улице и тебе задают вопросы… ну стыдно. Многим депутатам передают поздравления. Но поверьте мне, эти поздравления носят совсем не позитивный характер», – подытожил парламентарий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть