«Стыдно быть депутатом» – в Раде жалуются, что на них концентрируют народную ненависть

В ближайшем будущем украинский парламент примет ещё одно крайне непопулярное решение о поднятии налогов.

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто у вас будет платить тарифы? Кто у вас будет платить налоги? Я много общаюсь со средним, с малым бизнесом, они ожидают поднятия налогов, ваше поднятие налогов. Причем ваш премьер тут сидел и врал вам в глаза, рассказывая, что поднятия налогов не будет, даже в правительстве не рассматривается.

Сейчас профильный комитет по вопросам налоговой и таможенной политики выступает и говорит: в ближайшее время будет законопроект очень важный, очень тяжелый, после которого вас будут избивать. Не его, потому что премьер снова выйдет и скажет: «Так это же не я, это же депутаты». И занесут через депутатов.

А отвечать будете вы, каждый на своих округах, кто до них доедет, или перед избирателями на предстоящих выборах, возможно, они когда-то состоятся», – возмущался Разумков.