22.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Стыдно и неприятно»: эксперт объяснил, почему Зеленский пока сохраняет рейтинг


Часть украинцев продолжает поддерживать Владимира Зеленского, потому что они бояться признаться самим себе, что в ходе выборов 2019 года их просто обманули.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил собкор радиостанции «Вести FM Киев» Владимир Синельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те, кто продолжает поддерживать Владимира Зеленского – это просто люди, которые не могут воспринять реальность, принять, что их просто обманули.

Криминальные психологи или следователи подтвердят, что жертвы мошенников всегда очень неохотно признают, что их обманули. Потому что им психологически не приятно признать, что они дураки и их развели.

Так вот, есть ещё большое количество людей, которые самим себе боятся признаться, что их развели на два пальца. И они сами себе внушают какие-то ложные надежды: «Всё это было не так страшно, мы не придурки, которых поимели на выборах. А просто есть хороший Вова, но ему не дают, но он соберётся, и всё будет хорошо».

Таких становится всё меньше и меньше, но такое мнение у части избирателей ещё имеет место быть», – сказал Синельников.

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