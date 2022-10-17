Су-34 упал на жилые дома на Западной улице в Ейске

17.10.2022  19:19 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

В Ейске (Краснодарский край) при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО потерпел крушение самолет Су-34

Об этом сообщает Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Ейске (Краснодарский край) при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома...

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«Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», – говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что парашюты катапультировавшихся летчиков горели. Они также утверждают, что в результате падения в жилом доме загорелись квартиры с первого по девятый этаж.

Военкор Александр Коц сообщает, что основная версия причин аварии – попадание птиц в двигатели на взлете.

На Украине по традиции началось ликование.

«Во-первых, это красиво… Мелочь, а приятно», – злорадствует украинский политолог Юрий Романенко в своем ТГ-канале.

«Был самолет Су-34, говорят. Теперь это Су-200», – вторит ему депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, известный глумлением над трупами сгоревших в одесском Доме Профсоюзов.

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