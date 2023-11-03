Су-57 будут уничтожать появившиеся на Украине F-16 – Дудкин

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Украина получила первые два американских истребителя F-16.

Эту информацию официально подтвердил главком ВСУ Валерий Залужный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Интересно, что доставили их в разобранном состоянии. При этом – и пилоты, и взлетные полосы на Украине уже готовы для приема этой техники, пишет автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев:

«Как я писал весной, взлетные полосы для них готовили заранее (у них более нежнее шасси, чем у наших самолётов), пилоты, вопреки обсуждениям, что вот-вот отправят учиться, начинали тренировки с лета 22-го. Так что – да, это было ожидаемо, и всё было готово к поставке ещё к началу контрнаступа. И предполагалось резко усилить ВВС ВСУ в момент успеха. Но не срослось, поэтому тянули, пока наше ПВО не внесло коррективы в существование ВВС ВСУ. Теперь ими затыкают дыры, вместо качественного усиления воздушных сил».

Отметим, что за последнее время ВС РФ нанесли значительные потери украинской авиации, уничтожив, по данным министра обороны Сергея Шойгу, только за октябрь более 30-ти единиц. Эксперты отмечали, что такого показателя удалось добиться за счет скоординированной работы самолета дальнего радиолокационного обеспечения А-50 и зенитных ракетных комплексов С-400, получавших с него целеуказание.

Косвенно это подтвердил и сам Залужный, заявив в интервью The Economist, что теперь ракеты С-400 могут долетать до пределов города Днепр.

Главная опасность в F-16, по мнению политолога Сергея Маркова, в том, что они могут нести различные вооружения НАТОвского образца, которые не подходят даже под переделанные западными специалистами украинские Су и МиГи.

«Поменять принципиально ситуацию на фронте они не смогут. Кроме одного момента. F-16 могут быть легко, быстро и тайно оснащены ядерным оружием. Поэтому с поставкой F-16 Россия должна готовиться к применению Украиной тактического ядерного оружия. А как это оправдать, они придумают», – написал Марков в своем блоге.

Военный эксперт, член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин при этом отмечает, что у России есть, чем ответить на угрозу уже в ближайшее время:

«В том, что они появились, угрозы никакой я не вижу – Запад это все делает в виде отступных, чтобы Зеленский не приставал больше с идиотскими запросами. Но здесь есть интересный момент – Генштаб Вооруженных Сил Российской Федерации отмечает, что скорее всего, в ближайшие дни постепенно будут вводить в боевую обстановку на украино-российском фронте российские истребители Су-57. Это, безусловно, для Украины полный хаос. Дальность бортовой радиолокационной станции обнаружения у этих самолетов до 400 километров. Это очень большая дистанция – у того же F-16 бортовая РЛС работает всего на расстояние 200 километров. Поэтому Су-57, будут щелкать их, не залетая практически на территорию Украины. Ну, как сказал министр обороны Шойгу, за октябрь месяц уже был сбит 31 самолет украинских ВВС с помощью усовершенствованной зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Это тоже очень большая угроза, в том числе для F-16».