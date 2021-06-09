09.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Субъектность ЛДНР в ТКГ достигла угрожающих масштабов – киевский «представитель ОРДЛО» в Минске

Новости УкраиныМиссия ОБСЕ, выступающая как посредник на минских переговорах по Донбассу, наделяет представителей ЛДНР «чуть...

Миссия ОБСЕ, выступающая как посредник на минских переговорах по Донбассу, наделяет представителей ЛДНР «чуть ли не функциями и статусом отдельных делегаций».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил представитель в ТКГ от «ОРДЛО», бежавший из Донбасса украинский пропагандист Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что основной нашей задачей должно быть возвращение Минского процесса в соответствии с минскими документами. То есть, устранение любых признаков субъектности ОРДЛО, которые сегодня, на мой взгляд, достигли в ТКГ угрожающих масштабов. То есть, представители ОБСЕ, занимающиеся организацией, как посредники этих переговоров, к  сожалению, наделяют представителей ОРДЛО от России чуть ли не функциями и статусом отдельных делегаций», – пожаловался пропагандист.

«Об этом нужно серьёзно задумываться и с этим нужно серьёзно бороться. Потому что таким образом не просто снимается ответственность с России. Таким образом, заводится в тупик возможность диалога между Украиной и Россией по вопросу Донбасса», – переживает Гармаш.

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