Субъектность ЛДНР в ТКГ достигла угрожающих масштабов – киевский «представитель ОРДЛО» в Минске

09.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Миссия ОБСЕ, выступающая как посредник на минских переговорах по Донбассу, наделяет представителей ЛДНР «чуть ли не функциями и статусом отдельных делегаций».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил представитель в ТКГ от «ОРДЛО», бежавший из Донбасса украинский пропагандист Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что основной нашей задачей должно быть возвращение Минского процесса в соответствии с минскими документами. То есть, устранение любых признаков субъектности ОРДЛО, которые сегодня, на мой взгляд, достигли в ТКГ угрожающих масштабов. То есть, представители ОБСЕ, занимающиеся организацией, как посредники этих переговоров, к сожалению, наделяют представителей ОРДЛО от России чуть ли не функциями и статусом отдельных делегаций», – пожаловался пропагандист.

«Об этом нужно серьёзно задумываться и с этим нужно серьёзно бороться. Потому что таким образом не просто снимается ответственность с России. Таким образом, заводится в тупик возможность диалога между Украиной и Россией по вопросу Донбасса», – переживает Гармаш.