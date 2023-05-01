«Сучья война»: иноагентов-либералов начали объявлять врагами Украины
Либеральный писатель-иноагент Виктор Шендерович, бежавший из России в Польшу, внесен в списки врагов, которые составляет скандальный украинский сайт «Миротворец».
Донос на собрата по «демократическому» лагерю написал беглый журналист-иноагент Аркадий Бабченко.
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Поводом стало интервью Шендеровича ютуб-каналу «Живой гвоздь», в котором он оправдал журналиста телеканала-иноагента «Дождь», который назвал российских солдат «нашими ребятами». Из-за этого «Дождь» был выдворен из Латвии.
«Соотнесение себя с Россией от уехавших и оставшихся, но находящихся в оппозиции режиму. Когда была история с «Дождем», это была не оговорка, а проговорка «наши ребята». История с «Дождем» проявила, что российский либерал с сегодняшним украинцем партнеры до первого поворота – до свержения Путина, до победы Украины в этой войне. Здесь мы едины, но все-таки это наша страна и наши ребята.
Да, обманутые, несчастные, иногда, убийцы, но это наша страна и наша зона ответственности. Мы бы хотели, чтобы Путина не было, а Россия была. А за Украину уже не поручусь. Очень многие украинцы (и эмоционально их можно понять) хотели бы, чтобы Россия целиком накрылась ржавым тазом: со всеми нами, вами, Пушкиным, Толстым – чтобы ее просто не было.
Эмоционально это понять очень просто. И тем не менее, мы бы хотели, чтобы Россия после Путина была. И очень болезненно и остро воспринимаем всплески нацизма (будем называть вещи своими именами) с противоположной стороны. Когда слышу о том, что русский народ рабский, орки все по факту российского паспорта. Когда выясняется, что украинец из Флориды, который хлещет меня по щекам, – прогрессивный европеец, а Кара-Мурза, Навальный, Яшин путинские орки. Ров с крокодилами по периметру и так далее.
Я, безусловно, соотношу себя с Россией, и мне небезразлично, что тут будет потом. В этом историческом и политическом смысле победа Украины для меня и для всякого нормального россиянина, который хотел бы Россию без Путина, без Лубянки и бандитов, – это просто ключ к началу пути. Потому что победа Украины станет концом Путина», – сказал Шендерович.
Он отметил, что многие украинцы «будут не в восторге» от существования «прекрасной России будущего», которую собираются строить русские либералы.
Меджлисовскй пропагандист Айдер Муджабаев призвал страны Прибалтики «запретить или сорвать» гастроли Шендеровича, которые должны начаться 11 мая.
«Ты не задуришь мозги эстонцам, латышам и эстонцам. Я хочу сказать и политикам, а общественным деятелям и журналистам, и артистам, и режиссерам из этих стран, призвать организаторов, которые по ошибке, пребывая в розовом романтизме… не пустить, отменить гастроли в своих столицах.
Это позор просто, человек, который ненавидит украинцев. Это будет плевок в лицо всем украинским беженцам и солдатам, которые лечатся в ваших трех странах. Именно вы нам больше всего помогаете. Такого оскорбления допускать нельзя», – сказал Муджабаев в своем видеоблоге.
Заодно разошедшийся меджлисовец назвал фашистами и беглых музыканта Андрея Макаревича, актрису Чулпан Хаматову и журналистку Евгению Альбац. Он призвал весь мир, включая Израиль, объявить Шендеровича персоной нон-грата.
«Сформировался, окреп, отточил свое мастерство весь этот свирепый эскадрон разоблачителей и выводителей на чистую воду. Нападают только сворой, стаей: так безопаснее и вернее, надежнее. Это, конечно, такая форма мародерства.
Они выбирают в свои жертвы тех, кто пытается продумать, растолковать, прожить вслух какие-то трудные и важные вещи, кто берется за эту работу – думать и говорить о сложном, кто отказывается сводить свою речь к гортанным выкрикам и к скандированным речовкам.
Оно же и не страшно вовсе: такие, как Шендерович, в ответ не ударят, не оскорбят, только будут объясняться, пытаться унять чужую ярость (на самом деле, впрочем, хладнокровную и расчетливую, – некоторые умеют впадать в бешенство по заказу) и просить их выслушать внимательно», – написал Пархоменко.
Политолог Сергей Карнаухов отмечает, что это далеко не первая разборка в среде политических украинцев и российских либералов.
«В междоусобной сучьей войне «оппозиционеров» не будет победителей или проигравших. На то она и сучья», – написал Карнаухов.
Спасибо!
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