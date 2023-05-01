«Сучья война»: иноагентов-либералов начали объявлять врагами Украины

Либеральный писатель-иноагент Виктор Шендерович, бежавший из России в Польшу, внесен в списки врагов, которые составляет скандальный украинский сайт «Миротворец».

Донос на собрата по «демократическому» лагерю написал беглый журналист-иноагент Аркадий Бабченко.

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Поводом стало интервью Шендеровича ютуб-каналу «Живой гвоздь», в котором он оправдал журналиста телеканала-иноагента «Дождь», который назвал российских солдат «нашими ребятами». Из-за этого «Дождь» был выдворен из Латвии.

«Соотнесение себя с Россией от уехавших и оставшихся, но находящихся в оппозиции режиму. Когда была история с «Дождем», это была не оговорка, а проговорка «наши ребята». История с «Дождем» проявила, что российский либерал с сегодняшним украинцем партнеры до первого поворота – до свержения Путина, до победы Украины в этой войне. Здесь мы едины, но все-таки это наша страна и наши ребята.

Да, обманутые, несчастные, иногда, убийцы, но это наша страна и наша зона ответственности. Мы бы хотели, чтобы Путина не было, а Россия была. А за Украину уже не поручусь. Очень многие украинцы (и эмоционально их можно понять) хотели бы, чтобы Россия целиком накрылась ржавым тазом: со всеми нами, вами, Пушкиным, Толстым – чтобы ее просто не было.

Эмоционально это понять очень просто. И тем не менее, мы бы хотели, чтобы Россия после Путина была. И очень болезненно и остро воспринимаем всплески нацизма (будем называть вещи своими именами) с противоположной стороны. Когда слышу о том, что русский народ рабский, орки все по факту российского паспорта. Когда выясняется, что украинец из Флориды, который хлещет меня по щекам, – прогрессивный европеец, а Кара-Мурза, Навальный, Яшин путинские орки. Ров с крокодилами по периметру и так далее.

Я, безусловно, соотношу себя с Россией, и мне небезразлично, что тут будет потом. В этом историческом и политическом смысле победа Украины для меня и для всякого нормального россиянина, который хотел бы Россию без Путина, без Лубянки и бандитов, – это просто ключ к началу пути. Потому что победа Украины станет концом Путина», – сказал Шендерович.