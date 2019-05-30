Суд арестовал имущество подозреваемого в хищениях бывшего командующего Нацгвардией

30.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Соломенский районный суд Киева арестовал имущество экс-главы Национальной гвардии Юрия Аллерова, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил нардеп Андрей Билецкий, глава ультраправой партии “Национальный корпус” и один из критиков деятельности Аллерова.

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“Хорошая новость. Все ждем ареста имущества «жирных» мародеров: Свинарчука, Порошенко, Грановского и Ко”, – написал Билецкий в своем телеграм-канале.

Позже информацию подтвердили в правоохранительных органах.

Есть постановления судьи от 21, 22 мая о наложении ареста на имущество экс-главы Нацгвардии Юрия Аллерова.

Ранее бывший командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога, назначенного в 4800000 грн.

Как сообщал ПолитНавигатор, экс-командующего Национальной гвардии, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. НАБУ 14 мая заявило о задержании экс-командующего Нацгвардии. Вместе с ним из-за коррупционную схему с недвижимостью задержали еще двух человек.