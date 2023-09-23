Суд БиГ назвал вырезанное исламистами сербское село «законной военной целью»

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Суд Боснии и Герцеговины полностью отклонил обвинительное заключение против тринадцати боевиков так Армии БиГ.

Подозреваемых обвиняли в убийстве 56 сербских мирных жителей в села Йошаница близ Фочи19 декабря 1992 года.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Суд БиГ определил Йошаницу и другие территории, подпадающие под обвинительное заключение, «законными военными целями». В ответ Прокуратура Боснии и Герцеговины заявила, что будет обжаловать решение суда, как «неприемлемое».

Ранее Суд Боснии и Герцеговины обратился с просьбой о доработке обвинительного заключения сразу после того, как в Сараево прошел митинг поддержки тринадцати подозреваемых, организованный фондом «Правда для Горажде». Эта акция была преподнесена как митинг против «несправедливого преследования достопочтенных защитников Боснии и Герцеговины», «лучших сыновей их единственной родины» и как «борьба за правду и справедливость».

Перед протестами в Сараево обвинение в одном из крупнейших преступлений против сербов подверглось публичной критике со стороны двух членов Президиума БиГ – бошняка Дениса Бечировича и непризнаваемого хорватской общиной за своего представителя (был избран голосами бошняков) «хорвата» Желько Комшича, которые называли подозреваемых «почетными героями», а сербов из Йошаницы – «агрессорами». Бечирович назвал решение прокуратуры Боснии и Герцеговины «оскорблением всех граждан Боснии и Герцеговины» и чем-то, что «противоречит как человеческой, так и юридической логике», а Комшич охарактеризовал обвинение как «попытку изменить характер итоги войны в Боснии и Герцеговине».

В ходе нападения исламистских боевиков на Йошаницу были убиты 56 сербских мирных жителей, среди них трое детей – двухлетняя Данка Танович, десятилетняя Драгана Вишнич и ее трехлетний младший брат Дражен. Также, согласно обвинительному заключению, были ранены десять мирных жителей, а все сербские дома, имущество, сельскохозяйственные и вспомогательные объекты были разрушены и сожжены.