Суд БиГ оправдал бошнякско-хорватских садистов, убивавших и пытавших сербов

05.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Суд Боснии и Герцеговины оправдал Эдхема Годиньяка, Медариса Шарича и Мирко Бунозу, обвинявшихся в убийствах и пытках гражданского населения и военнопленных в Трново – с мая 1992 года по июль 1993 года.

Это не первый случай, когда боснийский суд оправдывает обвиняемых в преступлениях, совершенных против сербов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С Годиньяка, Шарича и Бунозы были сняты обвинения в том, что они «сознательно и добровольно участвовали в совместной преступной деятельности с общей целью неоднократного лишения жизни сербских гражданских лиц в деревнях в окрестностях Трново».

В обвинительном заключении им было предъявлено обвинение в нарушении норм международного права во время войны и вооруженных конфликтов, планировании, отдаче приказов, оказании помощи в планировании и подготовке убийств и казней, умышленном причинении сильной физической и психической боли и страданий, а также в незаконном задержании гражданских лиц.

Троицу также обвинили в сознательном участии в незаконных арестах и ​​содержании под стражей в тюрьмах, образованных в муниципалитете Трново, в поджогах имущества, а также в убийствах и бесчеловечном обращении с захваченными военнослужащими Войска Республики Сербской.

Согласно обвинительному заключению, Годиньяк совершил военные преступления в качестве начальника Управления общественной безопасности Трново, члена Военного совета Скупщины Трново и начальника штаба территориальной обороны Трново; Шарич в качестве командира штаба территориальной обороны Трново; а Буноза в качестве командира подразделения хорватской армии.

Троице, подозревавшейся в убийствах и пытках, удалось уйти от ответственности

«Сколько нужно сербов убить, чтобы кто-то ответил за это? В жизни бывают моменты, когда мужчина теряет дар речи, – прокомментировал ситуацию председатель Организации ветеранов Республики Сербской Миломир Савчич. – Я настолько поражен, что не могу найти адекватных слов, чтобы выразить свое разочарование. Проблема в том, что правосудие находится в руках одного народа, и это не только плодит несправедливость, сильно влияет на оценку характера той войны, но и на будущее этой территории. Я не могу назвать это страной, потому что БиГ не будет такой, пока у нас будет доминирование одного народа над другим».

Миломир Савчич

Надо отметить, что это не первый случай, когда при очевидных доказательствах вины, суд БиГ оправдывает бошнякских, реже хорватских садистов и убийц, совершавших военные преступления против сербов в 90-е.

Наиболее прецедентным является дело командира 28-й дивизии Армии Боснии и Герцеговины Насера Орича, который вместе со своими головорезами, лично участвуя – с 1992 по 1995 годы сжег и разорил 156 сербских деревень и хуторов в окрестностях Сребреницы, уничтожив 3 тысячи 262 серба, из которых только порядка 800 человек были военнопленными, остальные — гражданскими лицами.

Орича дважды оправдал Гаагский трибунал, а затем Суд БиГ – по делу о расправе над сербскими военнопленными Митра Савичем, Милутином Милошевичем и Слободаном Иличем. Убийство последнего, со слов самого Орича, было описано его экс-соратником Ибраном Мустафичем в книге «Управляемый хаос»:

«Когда мы эту группу пленных повели ко входу в тюрьму и начали их резать, мне достался Слободан Илич. Я залез ему на грудь. Он был бородатый и косматый, как животное. Смотрел на меня и молчал. Я достал нож и ударил его прямо в глаз, а затем провернул там. Он не закричал. Я ударил его ножом в другой глаз. Он не реагировал! Впервые в своей жизни я испугался и быстро его зарезал».