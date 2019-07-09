09.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Коррупция, Криминал, Политика, Спецслужбы, Украина
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Суд дал добро на выемки по делам против Порошенко. На очереди – арест имущества

Киевский суд сегодня санкционировал выемки по уголовным производствам относительно Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале юрист и инициатор уголовного преследования Порошенко Андрей Портнов.

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“Сегодня суд санкционировал выемки по уголовным производствам о попытке узурпации Порошенко власти при введении военного положения и о хищении его командой оборудования из помещений СНБО. Хороший день”, – написал он.

Ранее сегодня Портнов сообщил о том, что в Генпрокуратуру поступило ходатайство следователей об аресте имущества Порошенко – акций и всего движимого и недвижимого имущества его завода Кузня на Рыбальском.

Кроме того Государственное бюро расследований обнародовало на своем канале в Youtube приобщенные к делу против Порошенко расшифровки аудиозаписей разговоров чиновников из Минобороны, благодаря которым в ВСE были поставлены тысячи бракованных бронежилетов.

“Они знали, что бронежилеты бракованные. Они точно знали, что это опасно для жизни бойцов. Но они покупали эти бронежилеты и отдавали их в армию. А потом, они пересчитывали откаты и скорбели с экранов о погибших. Свинооборонпром. Эпоха режима Порошенко и свинарчуков всех мастей.
АРМИЯ –для мародерства.
МОВА – денежных знаков.
ВІРА – в то, что удержат власть или откупятся.
Нелюди”, – так прокомментировала эту информацию бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей страничке в соцсети.

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