Арбитражный суд Центрального округа принял важное решение о судьбе газоснабжения Севастополя – поставкой газа потребителям здесь до сих пор занимается частное ПАО «Севастопольгаз». Оно было акционировано еще в украинские времена, и до сих пор его владельцами выступает ряд лиц, перебравшихся из Украины в Австрию. Этих граждан ранее пресса связывала с укро-олигархом Дмитрием Фирташем.

В соседней Республике Крым уже давно практикуется национализация активов киевских нуворишей, а в Севастополе даже стратегические предприятия до сих пор не имеют четкого российского статуса, что является абсурдом для главной базы Черноморского флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При переходе Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации руководство регионов особенно акцентировало на необходимости перерегистрировать собственность по российскому законодательству. Но в отношении предприятий критической инфраструктуры в Крыму поступили жестче – национализировали все сетевые компании, обосновав это тем, что они достались украинским собственникам по «серым схемам», и если есть основания оспорить это, всех ждут в суде. Однако за 10 лет владельцы ПАО «Крымгаз», «Крымэнерго» и других компаний так и не оспорили решения крымский властей.

В Севастополе поступили иначе – заключили мировое соглашение с ПАО «Севастопольгаз», оставив частников для схемы поставки газа потребителям. Причиной тому, вероятнее всего, является отсутствие у госпредприятия материальной базы для обслуживания сетей, строительства новых, работы с абонентами. По этой схеме прибыль от деятельности поставщика уходит за рубеж, а не в бюджет города. Есть и другая проблема – план по догазификации населенных пунктов срывается из-за того, что выполнять поручения должно госпредприятие «Севастопольгаз», а фактические возможности для этого есть только у частного ПАО «Севастопольгаз».

Решение арбитража означает, что стороны должны пересмотреть свои взаимоотношения – старое мировое соглашение расторгнуто. Тяжба явно не закончена – частники наверняка попытаются оспорить вердикт. Но вопрос безопасного и безаварийного использования сетей газоснабжения в прифронтовом городе не может выходить за рамки границ РФ, тем более, на территорию недружественных стран, где предпочитают находиться акционеры ПАО «Севастопольгаза».