Суд ЕС принял неприятное для России решение

11.09.2019, Москва, Олег Кравцов

Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от октября 2016 года о получении «Газпромом» доступ к 90% мощностей газопровода Opal, являющегося сухопутным продолжением «Северного потока» по территории Германии.

Об этом сообщает «Коммерсант», отмечая, что это решение будет иметь серьезные последствия для России.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что решение оказалось крайне неожиданным, поскольку в начале 2018 года Суд ЕС уже отклонил аналогичный иск польской госкомпании PGNiG, базировавшийся на схожей аргументации, согласно которой доступ «Газпрома» к Opal несет необоснованные привилегии немецким потребителям и одновременно может снизить транзит российского газа через Польшу.

Теперь же суд посчитал, что Еврокомиссия нарушила принцип энергетической солидарности. При этом речь идет не только о поставках в Польшу через Белоруссию, но и через Украину. В то же время суд не оценивал, что сейчас поставки идут и в обратном направлении — из Польши на Украину.

Еврокомиссия скорее всего будет подавать апелляцию, говорит специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин.

«Основание для отмены решения Еврокомиссии довольно шаткое: это отсутствие формальной экспертизы о влиянии эксплуатации трубопровода на энергетические интересы других государств—членов ЕС. Германия может запросить и провести такую экспертизу, в результате чего требования Польши лишатся основы», – сказал юрист.

«Однако позиция Суда ЕС в вопросе «энергетической солидарности» ставит под угрозу общую стратегию «Газпрома» по строительству обходных газопроводов для прекращения транзита через Украину. Главная же опасность в том, что теперь «Газпрому» будет крайне сложно согласовать с Еврокомиссией приемлемый режим использования «Северного потока-2», половина мощности которого может оказаться недоступна для «Газпрома» из-за внесенных поправок в газовую директиву ЕС. Польша наверняка будет настаивать, что «Северный поток-2» может нанести ей ущерб, ссылаясь на решение Суда ЕС», – отмечается в публикации.

Ранее «Газпром» планировал заключить с Украиной короткий транзитный контракт, за время которого завершить строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Теперь же «Газпром» не может быть уверен, что сможет использовать новые мощности.

Мария Белова из Vygon Consulting считает, что решение Суда ЕС, опубликованное за неделю до назначенных на 19 сентября консультаций между Россией, Украиной и ЕС по транзиту, выглядит политически ангажированным.

«Есть задача затащить «Газпром» в более длинный транзитный контракт с Украиной», – говорит она. При этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал решение Суда ЕС «приятным сюрпризом».