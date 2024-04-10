Суд ЕС снял акции с Фридмана и Авена. Как это понимать

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Суд ЕС отменил персональные санкции против российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, поскольку нет доказательств того, что они поддерживали действия российских властей в отношении Украины или получали выгоду от боевых действий. Решение опубликовано на сайте суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эти решения относятся только к периоду с февраля 2022 по март 2023 года и не означают автоматического исключения предпринимателей из черного списка ЕС – для этого необходимо отдельное решение Совета ЕС. Когда санкции вводились, Фридмана назвали «пособником ближайшего окружения президента РФ».

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В октябре прошлого года Фридман вернулся в Москву из Израиля «из-за ужесточения санкций». Его имущество в Лондоне было арестовано.

Партия «Другая Россия Лимонова» заявила, что Фридман и Авен ради снятия санкций пожертвовали ВСУ 150 миллионов евро. А ранее Фридман просил власти Украины разрешить ему перевести $1 млрд из личных средств на счет украинского Альфа-банка, который, будучи еще не национализированным, предоставил помощь ВСУ на сотни миллионов гривен.

«Чтобы с тебя сняли персональные санкции ЕС — просто донатишь ВСУ, потом приезжаешь в Россию, тут тоже закрываешь вопросики и всё — ни у кого претензий к тебе нет, уголовный дел не заведено. А мы напоминаем: на руках Фридмана кровь русского солдата! Российским властям, провернувшим договорнячок с этой парочкой олигархов, сейчас самое время отозвать свои договоренности по вновь открывшимся обстоятельствам. Завести на них уголовные дела, пока не успели свалить в европейское безсанкционное далёко. Конечно же, уголовных дел не заведут — запомни это, возмущенный обыватель», – пишут лимоновцы в своем тг-канале.

В Кремле считают, что приостановка ЕС санкций против Фридмана – это «не признаки здравомыслия ЕС и не показатель позиции бизнесменов».

«Каждый случай отдельный. Представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать санкции в отношении себя, они реализуют эти возможности. В любом случае все эти санкции мы считаем незаконными, несправедливыми, деструктивными, в чем-то позорящими органы, которые их принимают», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Справедливости ради нужно отметить, что Фридман с Авеном жертвовали не только ВСУ. Вчера было объявлено, что «Альфа-Групп» выделит 1 млрд руб. в помощь пострадавшим от паводков в Оренбургской области.

Некоторые эксперты предполагали, что Фридман стоял за прошлогодними хакерскими атаками на ранее ему принадлежавшего, а потом конфискованного украинского оператора мобильной связи «Киевстар».

В ответ СБУ объявила его в розыск по уголовной статье о «финансировании действий по насильственному свержению конституционного строя, захвата власти и изменения государственных границ Украины», а мэр родного города Фридмана Львова отнял у него все награды.

«Фридман с Авеном оказались на опасном перепутье. Один неверный шаг – и они потеряют абсолютно все. Видимо, Михаил Маратович это отлично понимает. Что характерно, пострадавшим в Белгороде Фридман помогать не стал. Про Донецк и Мариуполь нечего и говорить», – прокомментировал последние новости публицист Сергей Мардан.

Снятием санкций недовольна российская политическая эмиграция.

«Как интересно получается, с Фридмана и Авена сняли все европейские санкции как раз в тот момент, когда Фридман вернулся в Россию (не на Родину. Его Родина — Украина, он из Львова) и зажил, как прежде. И от Путина не пришлось отказываться. И бизнес под контролем», – возмущается журналистка телеканала-иноагента «Дождь» Анна Монгайт.

Забавней всех ведут себя в нынешней ситуации подельники покойного экстремиста Алексея Навального из террористического ФБК. Они в прошлом году «за скромный гонорар» ратовали за снятие санкций с Фридмана и Авена.

Сейчас глава ФБК иноагент Иван Жданов называет снятие санкций «провалом всей европейской санкционной политики».

«Снять санкции с Фридмана и Авена — это просто феерическое позорище», — написал Жданов в американской соцсети.

Другой иноагент Леонид Волков также критикует ЕС за то, что он снял санкции не по его сценарию.

«Когда полтора года тому назад я (крайне неудачно) пытался выступить в роли посредника между владельцами Альфы и европейскими чиновниками, то смысл истории был в том, чтобы создать прецедент, открыть путь для бегства околопутинских элит. Я по-прежнему считаю, что в попытке был смысл. А вот в том, что сделали европейцы сейчас — никакого смысла нет. Фридман и Авен ни слова публично так и не сказали против войны, не вступили с Путиным в конфликт», – написал Волков в своем тг-канале.

Политолог Михаил Карягин считает, что Волков «переигран и уничтожен».

«Думаю, сегодня кто-то неистово смеется. А если серьезно, то этот кейс наглядно демонстрирует, что антисистемщики ничего не решают. Все эти встречи в Европарламенте и Еврокомиссии, письма, конференции и прочее – это полная, тотальная ерунда, которая не имеет ни политических, ни юридических последствий», – написал Карягин.