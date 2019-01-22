Суд или отставка — губернатор Севастополя поставлен перед непростым выбором

22.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Подробности проверки Севастопольского морского порта, которая, по сообщениям СМИ, якобы послужила основанием для обысков ФСБ в правительстве Севастополя, стали известны сегодня.

Глава главного контрольного управления правительства Севастополя Сергей Елизаров рассказал, что порт сознательно банкротили.

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Так, за 9 месяцев 2018 года кредиторская задолженность Севморпорта выросла более, чем на 200% и составила более 72 млн руб. При этом рост управленческих расходов в 2017 году был более 45%. Предприятие понесло за 9 месяцев 2018 года чистый убыток на 107 млн руб.

Елизаров привел конкретные примеры, когда за отдельные причалы арендная плата не поступала 2,5 года, а за другие – даже не выставлялась. Недополученный доход по некоторым причалам по предварительным подсчетам составил около 5 млн руб.

Более 1200 объектов недвижимости значатся на балансе порта со стоимостью 1 коп или 1 руб. Это плавучий док, ремонтная плавмастерская, нежилые здания, 20 причалов. Зафиксированы случаи необоснованного списания имущества на сумму более 26 млн руб.

Предоставляя свое имущество бесплатно коммерческим структурами, руководство порта игнорировало поручения правительства РФ о совместном использовании порта с Минобороны, не выполняя поставки продукции двойного назначения.

«Названные факты дают очень большую вероятность, что порт доводится до банкротства. Таковы предварительные результаты проверки. Она будет завершена по плану 11 февраля, но к 1 февраля я уже планирую иметь контрольный акт моей контрольной группы», – сказал Елизаров.

Он также заявил, что в ходе проверки подвергся жесткому прессингу губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и его заместителей.

«Реакция губернатора была практически сразу после начала проверки – в конце ноября. Губернатор потребовал, чтобы я вывел контрольную группу и прекратил проверку. Он хотел, чтобы я уволился по собственному желанию без объяснения причин. В течение декабря его заместитель Татарчук трижды вызывал меня к себе и требовал, чтобы я написал заявление об увольнении. 19 декабря в мой адрес от замгубернатора поступили угрозы, дословно: «Уходите добровольно, иначе с вами случится беда. Не связывайтесь со мной». Я воспринимаю угрозы в свой адрес реально», – сказал Елизаров.

Он считает, что руководство правительства незаконно вынесло ему выговор 21 декабря, поскольку выявленные ошибки в его декларации незначительны.

«Факты носят незначительный характер. При объективном рассмотрении достаточно корректировки декларации. Но, как я узнал из прессы, я предложен к увольнению. Поэтому мои адвокаты подали иск к правительству Севастополя в Хамовнический суд Москвы. Кроме того, я подал жалобы в трудовую инспекцию и в прокуратуру Севастополя по этому поводу», – сказал Елизаров.

Он сообщил, что уже встретился с прокурором Севастополя и проинформировал его о сложившейся ситуации с проверкой порта.

«Я не сомневаюсь в профессионализме сотрудников главного контрольного управления, но у меня есть сомнения, что в случае моего увольнения проверка будет осуществлена качественно. Сейчас я нахожусь на больничном, но на следующей неделе выйду на работу и проконтролирую качественное завершение данной проверки и подписание акта. Все результаты проверки будут переданы в правоохранительные органы», – подытожил Елизаров.

Политолог Руслан Осташко, который накануне предрек отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, теперь прогнозирует ускорение процессов.

«После заявлений Елизарова у Овсянникова только два пути: или доказать в суде, что Елизаров врет, или в тюрьму. Третьего не дано. Не могли такие махинации проходить без ведома главы города. И, как я понимаю, история с Севморпортом – не единственный случай», – написал Осташко на своей странице в Твиттере.