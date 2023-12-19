Суд на Украине продлил тюремное заключение для русского журналиста из Киева

Михаил Рябов.  
19.12.2023 23:29
  (Мск) , Киев
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Дзен, Киев, Политические репрессии, Украина, Цензура


Суд в Киеве сегодня продлил еще на 60 дней арест православного обозревателя Дмитрия Скворцова, которого СБУ бросила за решетку по обвинению в госизмене.

Скворцов известен как автор бескомпромиссных материалов за сохранение единства с Русской Православной Церковью, обличающих раскольников и бандеровский режим. На суде он был  с иконой Николая Чудотворца – в честь отмечавшегося праздника.

Суд в Киеве сегодня продлил еще на 60 дней арест православного обозревателя Дмитрия Скворцова,...

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Коллега и товарищ Скворцова – еще один православный публицист из Киева Ян Таксюр несколько месяцев назад был освобожден по обмену и сейчас находится в России.

После этого обмена гражданскими лицами не производилось.

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