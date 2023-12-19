Суд на Украине продлил тюремное заключение для русского журналиста из Киева
19.12.2023 23:29
(Мск) , Киев
Суд в Киеве сегодня продлил еще на 60 дней арест православного обозревателя Дмитрия Скворцова, которого СБУ бросила за решетку по обвинению в госизмене.
Скворцов известен как автор бескомпромиссных материалов за сохранение единства с Русской Православной Церковью, обличающих раскольников и бандеровский режим. На суде он был с иконой Николая Чудотворца – в честь отмечавшегося праздника.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
Коллега и товарищ Скворцова – еще один православный публицист из Киева Ян Таксюр несколько месяцев назад был освобожден по обмену и сейчас находится в России.
После этого обмена гражданскими лицами не производилось.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.