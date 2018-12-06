06.12.2018, Симферополь, Виктор Орлов
 
Криминал, Крым, Россия, Скандал, Украина
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Суд над меджлисовским адвокатом продолжится завтра: Подтянулась группа поддержки и Нацгвардия

Суд по делу меджлисовского адвоката Эмиля Курбединова, обвиненного в публикации в социальной сети экстремистской символики, сегодня затянулся до позднего вечера, в итоге было принято решение перенести продолжение заседания на завтра.

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Интересно, что Курбединова на заседании защищали 12 адвокатов и юристов – многие из них раньше участвовали в процессах по делам, связанным с запрещенными в РФ меджлисом и исламистской организацией «Хизб-ут-Тахрир».

«- Как вы находите в таком массиве данных нужные вам посты в социальных сетях?
– Это ноу-хау.
– Какой программой вы пользовались при этом?
– Windows.
– Делали ли вы запрос в компанию Facebook с просьбой установить авторство страницы “Эмиль Курбединов”?
– Нет, не делал», – так симпатизирующий Курьединову либеральный журналист Антон Наумлюк описывает дебаты в суде между адвокатами и следователем.

Наумлюк также сообщил, что во время суда «у здания начался флешмоб» – пришедшие поддержать меджлисовского адвоката фотографировались с плакатом «Ты наш народный защитник».

К зданию суда также прибыл «Камаз» с бойцами Нацгвардии.

«Адвоката Эмиля Курбединова обвиняют по 20.3 КоАП РФ за пост в Facebook с изображением форума Хизб ут-Тахрир 2013 года в Симферополе. Это тот же самый пост, за который он уже отбыл административный арест 10 суток в январе 2017 года, но тогда он был обнаружен сотрудниками Центра Э на его странице в ВКонтакте», – уточняет Наумлюк.

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