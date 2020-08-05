Суд над Михаилом Ефремовым: Вам не стыдно, сволочи?

05.08.2020, Москва, Платон Беседин

Помню, после ареста Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП и убившего в нём человека (Сергея Захарова), у актёра насчитывалось немало защитников. И они вопили: руки прочь от великого артиста, Мишу подставили, а он совесть нации, проклятый Мордор уничтожает светлоликих!!! – ну, и далее примерно в том же духе.

Интересно, где эти защитнички сейчас? После того, что устроил Ефремов в суде вместе со своим адвокатом. До этого же, напомню, Михаил Олегович открестился от статуса великого оппозиционера, заявив, что очень благодарен Путину и вообще за него. Но теперь Ефремов отказался, по сути, и от звания порядочного человека. Впрочем, сделал он это раньше. Когда из мажора-алкоголика мутировал в особь, саму себе всё разрешившую.

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Аргумент защитников убийцы был очень простой: смотрите, он такой честный и порядочный, что сразу же признал свою вину. Или вот ещё: его подставили – не мог Миша светлоликий сесть за руль пьяным.

Но 5 августа в зале суда мы увидели настоящего Михаила Ефремова, елозящего, точно кот на валерьянке, готового лгать и обелять себя – лишь бы не быть наказанным. Отвечая на вопрос судьи о том, признает ли актёр свою вину, он ответил, что не помнит деталей инцидента: «Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?».

При этом сотрудник ГИБДД Павел Маркиянов заявил, что сразу после аварии Михаил Олегович отдавал себе отчёт в том, что совершил непоправимое. А по словам старшего инспектора ДПС Андрея Веникова, Ефремов на месте трагедии произнёс следующее: «Я ехал и врезался», а также он признался, что был в машине один.

Впрочем, имелись ли в том сомнения?

Просто 5 августа мы узнали, что Ефремов не только убийца, но и трус. А ещё убедились, что прежде, чем светлоликие личности станут вставлять кого-то в икону, им хорошо бы убедиться, каков этот человек на делах, а не на словах – иначе выходит жалко. И когда из трусов, наркоманов и убийц лепят героев нации, моральных авторитетов лишь на том основании, что они бубнят антигосударственные и антинародные вещи, фарс превращается в трагедию. Ведь задет не только «герой», но и все его подражатели и адепты. И до сих пор немало тех, кто убеждён, будто великого актёра сгноил зверский режим. Эти люди, так считающие, тяжело больны – они отравлены пропагандой, частью которой был, в том числе, и сам Михаил Ефремов.

Ну а что до защитников актёра из высокопоставленных особ – причём, и условно патриотических, и условно либеральных, – то хочется спросить лишь: «Вам не стыдно, сволочи?». Впрочем, вопрос этот не найдёт ответа – тут само слово «совесть» будет не понято.

И да, при должных гадких условиях эта чума бессовестности может разрастись до критического состояния, если Михаил Ефремов не получит причитающийся ему срок. Не сверх меры, нет, не показательную порку, а будет наказан по закону и справедливости. Право, хватит уже этой «ромашки» и с уголовным кодексом, и с народом.