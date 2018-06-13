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13.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Общество, Политические репрессии, Преследования журналистов, Украина

Суд над Муравицким отложен из-за халатности обвинителей


На сегодняшнее судебное заседание не явился ни один из представителей стороны обвинения.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал Андрей Гожый, адвокат украинского журналиста – политзаключенного Василия Муравицкого.

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Правозащитник рассказал, что на сегодняшнее слушанье не явился ни один обвинитель, из-за чего сам суд пришлось отложить. Прокурор мотивировал это тем, что у него другое слушанье в районе.

«Но, во-первых, в деле Муравицкого принимало участие несколько прокуроров. Где остальные – не ясно. Во-вторых, обвинение уже дважды не выполняет протокольное определение суда и не доставляет на суд криминалистов, которые принимали участие в следственных действиях».

Отметим, что суд перенёс слушанье на 27 июня на 14:30, и обещал написать письмо прокурору области о неявке прокуроров.

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