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Суд над Муравицким отложен из-за халатности обвинителей
На сегодняшнее судебное заседание не явился ни один из представителей стороны обвинения.
Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал Андрей Гожый, адвокат украинского журналиста – политзаключенного Василия Муравицкого.
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Правозащитник рассказал, что на сегодняшнее слушанье не явился ни один обвинитель, из-за чего сам суд пришлось отложить. Прокурор мотивировал это тем, что у него другое слушанье в районе.
«Но, во-первых, в деле Муравицкого принимало участие несколько прокуроров. Где остальные – не ясно. Во-вторых, обвинение уже дважды не выполняет протокольное определение суда и не доставляет на суд криминалистов, которые принимали участие в следственных действиях».
Отметим, что суд перенёс слушанье на 27 июня на 14:30, и обещал написать письмо прокурору области о неявке прокуроров.
Метки: Василий Муравицкий
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