Суд обязал ГБР открыть дело против Парубия по тяжкому обвинению

02.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований зарегистрировать уголовное производство по жалобе по факту вмешательства .экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия в осуществление избирательной комиссией ее полномочий, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в постановлении суда от 22 июля, внесенном в Единый реестр судебных решений.

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Так, суд постановил “Обязать следователя Государственного бюро расследований Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершенном уголовном правонарушении согласно заявлению ОСОБА_1 от 04.07.2019, полученной 08.07.2019, и предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований”.

Как указано в материалах суда, от гражданина поступила жалоба на бездействие следователя ГБР по невнесению сведений о совершенном уголовном правонарушении в ЕРДР.

В обосновании жалобы заявитель отметил, что 5 июля он путем почтовой связи направил в ГБР заявление о совершении председателем Верховной Рады Украины уголовного преступления по ч. 4 ст. 157 УК Украины (вмешательство должностного лица с использованием служебного положения в осуществление избирательной комиссией или комиссией по референдуму их полномочий, установленных законом, совершенное путем незаконного требования или указания с целью повлиять на решение избирательной комиссии или комиссии по референдуму).

Заявление прибыло в почтовое отделение 8 июля, говорится в материалах суда, однако, на момент обращения с жалобой к следственному судье сведения об указанном уголовном правонарушении в ЕРДР не внесены.

Считая изложенное бездействием следователя ГБР, заявитель просил обязать уполномоченное лицо указанного органа досудебного расследования внести соответствующие сведения в ЕРДР.

Следственный судья, исследовав жалобу, приобщенные к ней документы, пришел к выводу о том, что уклонение от выполнения указанной обязанности свидетельствует о бездеятельности уполномоченного лица ГБР.

Судья постановил также удовлетворить указанную жалобу.