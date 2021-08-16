Суд ограничил свободу близкой соратнице Навального

16.08.2021, Москва, Елена Острякова

Суд ограничил свободу пресс-секретарши блогера-уголовника Алексея Навального Кире Ярмыш на 1,5 года.

Она осуждена в рамках так называемого «санитарного дела» за подстрекательство людей к нарушению COVID-правил прошлой зимой.

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После вступления приговора в силу Ярмыш нельзя будет выходить из дома с 22 до 6 часов, менять постоянное место жительства, ходить на массовые мероприятия, выезжать из Москвы и Московской области, а также нужно будет отмечаться в инспекции раз в месяц.

Прокуратура требовала ограничить свободу Ярмыш на 2 года.

Ранее аналогичный приговор по данному делу был вынесен рекомендующей себя юристом Навального Любови Соболь. Во время чтения приговора она устроила скандал и была выдворении из зала. В отличии от нее Ярмыш выслушала судью спокойно.

Соболь неделю назад сбежала из России, воспользовавшись тем, что приговор не встепил в законную силу.