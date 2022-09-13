Суд определился с наказанием участников заукраинской свадьбы в Бахчисарае

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Новости Украины

За националистические украинские песни на свадебных гуляньях в ресторане Бахчисарая составлено четыре административных протокола.

Ответственность каждого определил суд, сообщил вице-премьер правительства Крыма Михаил Назаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу сообщить еще раз, что за такие действия предусмотрена административная ответственность, а в случае рецидива предусмотрена и уголовная, – подчеркнул вице-премьер. – По результатам первых проверочных мероприятий мы можем констатировать, что полномочными органами составлены четыре протокола об административных правонарушениях, и в отношении четырёх лиц материалы направлены в суд для рассмотрения по существу».

По словам вице-премьера, это не окончательный перечень привлеченных к ответственности, и в ближайшее время будут названы остальные нарушители, как и их персоналии.

Ранее свои извинения принес ди-джей ресторана «Арпат» Ахтем Гемеджи, который поставил гимн украинских сечевых стрельцов «Червона калина». Сам ресторан закрыт на время проведения проверки.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести проверку по факту исполнения гимна запрещенного в РФ УПА на крымско-татарской свадьбе. Помимо уголовной ответственности за публичную поддержку нацизма, руководитель региона пообещал освободить от должностей любителей националистических гимнов, если они работают в бюджетной сфере, и способствовать прекращению ведения бизнеса, если они частные предприниматели.