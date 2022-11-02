Суд оштрафовал Википедию за антироссийскую пропаганду на 2 миллиона рублей

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Новости Украины

Российский суд оштрафовал владельца Wikipedia Фонд Викимедиа на 2 миллиона рублей (32 600 долларов) за статьи о войне на Украине.

Об этом сообщил Reuters глава российского отделения фонда Викимедиа Станислав Козловский.

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По словам Козловского, штраф был наложен за то, что не были удалены записи, удаления которых требовало российское государство.

Он сказал, что фонд подаст апелляцию на это решение.

«У нас остается достаточно сильная правовая процессуальная позиция, поэтому мы имеем основания полагать, что нам удастся добиться отмены и этого штрафа, и тех, которые были выписаны в апреле», – уверен Козловский, имея в виду ранее наложенные на Википедию штрафы на общую сумму 5 млн рублей.

Две статьи на русском языке назывались «Ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины в ходе вторжения России» и «Оценки вторжения России в Украину в 2022 году».

Козловский заявил, что есть риск увеличения количества дел против Фонда Викимедиа. Он добавил, что в Wikipedia есть много статей о “российском вторжении в Украину” и пока только три судебных дела.

Напомним, ранее Роскомнадзор пригрозил блокировкой “Википедии” из-за статьи “Вторжение России в Украину (2022)”. Впрочем, данная статья так и не была удалена.

Одновременно в РФ ведутся дискуссии о целесообразности блокировки грешащего антироссийским пропагандистским контентом Youtube. В этом вопросе лидеры мнений разделились. По словам многих как политиков так и блогеров в РФ сейчас нет адекватной замены западной платформе.