Суд отложил рассмотрение иска юриста Баханович к Беглову и Смольному

Куйбышевский районный суд вновь отложил судебное заседание по иску юриста Ирины Баханович к губернатору Петербурга Александру Беглову, Комитету по благоустройству и ГУДП «Центр» в связи с ненадлежащей уборкой улиц города в зимний период. Представители Смольного утверждают, что в некачественной уборке виновны подрядные организации и ответственные на местах. Заседание перенесли на 4 апреля.

Ирина Баханович утверждает, что запрошенные судом документы доказывают тот факт, что город не убирают должным образом от снега и наледи. Юрист сослалась на закон «Об общих принципах организации публичной власти», согласно которому губернатор как высший чиновник города имеет право влиять на распределение бюджетных средств исходя из приоритетных задач. В то же время Комитет по благоустройству указал в отзыве, что не получает достаточно средств на уборку снега из года в год. Эти документы есть в распоряжении суда.

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Также суд получил пояснительные записки к проекту бюджета на 2022 и 2023 годы, где от имени первого заместителя главы комитета по благоустройству Сергея Малинина говорится о необходимости выделить дополнительные финансы. Губернатор Беглов мог и обязан был ознакомиться с предложениями своих подчиненных, имел возможности изменить проект бюджета, но не сделал этого.

Баханович также подчеркнула, что, согласно представленным суду государственным контрактам, заключенными между комблагом и подрядчиком — дорожным предприятием «Центр» (ГУДП «Центр»), в обязанности заказчика входит проверка всех видов и качества работ по контракту: в любое время суток, на любой стадии производства. Кроме того, в материалах дела есть документ от прокуратуры Василеостровского района, установившей факты ненадлежащей уборки на Васильевском острове в январе.

Представители губернатора и Комблага пытаются сделать виноватыми в некачественной уборке только своих подрядчиков, снимая с себя всю ответственность. Так, представитель Беглова заявила, что губернатор хотя и является высшим должностным лицом, свои полномочия осуществляет через петербургское правительство, которое в части уборки снега делегировало их Комблагу.

В свою очередь, представитель Комблага упоминал, что ведомство не отвечает за качество уборки перед третьими лицами, включая истца Ирину Баханович, и обязано лишь заключать контракты с подрядчиком после соответствующих конкурсных процедур – эти обязанности делегировали Центру комплексного благоустройство на основании другого госконтракта. Этого документа в материалах дела не оказалось, что и стало поводом на две недели отложить заседание.